DIRETTA LATINA MONOPOLI: OBIETTIVI DIVERSI

La diretta Latina Monopoli (si comincia alle ore 18.30 di giovedì) vede i Gabbiani chiamati ad accelerare in questa trasferta pontina. Il Monopoli all’inizio del campionato si è proposto immediatamente per un posto nell’alta classifica del girone C ma ha frenato nell’ultimo segmento con tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Trapani, che l’anno allontanato di 6 lunghezze dal Benevento capolista.

Difficoltoso l’avvio di stagione del Latina che dopo quattro sconfitte consecutive ha però rialzato la testa nell’ultimo turno di campionato, espugnando il difficile campo del Catania e agganciando a quota 10 punti in classifica il Foggia, cercando così di iniziare a trovare il passo che possa risollevare la compagine nerazzurra per farla uscire dalla zona play out.

DIRETTA LATINA MONOPOLI: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Latina Monopoli anche in televisione c’è sempre la necessità di un abbonamento Sky, con la pay tv satellitare che trasmetterà il match in esclusiva. Altrimenti l’app Sky Go o un abbonamento alla piattaforma NOW Tv garantirà la diretta streaming video via internet dell’incontro.

DIRETTA LATINA MONOPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni in campo per la diretta Latina Monopoli. Per il Latina modulo 3-4-2-1 con Zacchi estremo difensore alle spalle di una difesa a tre schierata con Vona, Berman e Di Renzo. I quattro di centrocampo saranno Ercolano, Petermann, Ndoj e Crecco mentre Di Livio e Improta sosterranno in attacco l’unica punta di ruolo, Martignago. Monopoli schierato con un 3-5-2 con Vitale tra i pali e una difesa a tre con De Risio, Cristallo e Viteritti. Gli esterni laterali di fascia saranno Valenti, e Yabre mentre Battocchio, Bulevardi e Scipioni si muoveranno nella zona interna di centrocampo. In attacco, tandem Grandolfo-Yeboah.

DIRETTA LATINA MONOPOLI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sul match, prendiamo a riferimento le quote per la diretta Latina Monopoli. Vittoria interna del Latina quotata 2.80, pareggio proposto a una quota di 2.85 mentre l’eventuale successo esterno del Monopoli viene offerto a una quota di 2.60.