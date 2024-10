DIRETTA CATANIA LATINA: LAZIALI IN GRANDE CRISI

La diretta Catania Latina inizierà domenica 27 ottobre alle 15,00 per una partita che varrà i tre punti nell’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre vivono momenti totalmente opposti ma potrebbero dare grande spettacolo. Il Catania arriva da cinque partite da imbattuto con tre vittorie di fila ma un pareggio rimediato nell’ultima giornata in casa del Foggia. Opposto, invece, lo stato di forma del Latina che non vince da cinque partite di fila e ne ha perse quattro consecutive sprofondando al 18esimo posto.

DIRETTA CATANIA LATINA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà Sky a trasmettere la diretta Catania Latina e tutte le partite di Serie C in esclusiva insieme alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non farvi perdere neanche un minuto di questa partita potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni di questo match.

CATANIA LATINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni della partita andando ad approfondire le idee dei due allenatori. Il Catania di Toscano scenderà in campo con un 3-5-2 dove la difesa verrà formata da Ierardi, Castellini e Di Gennaro che è andato in gol contro il Foggia. Stoppa e Montalto saranno i due attaccanti con Guglielmotti e Anastasio sugli esterni.

Simile lo schema anche per il Latina di Palladino che non avrà a disposizione Bocic in attacco con Martignago che potrebbe essere chiamato a sostituirlo con Improta e Ricciardi alle sue spalle. Ciko e Petermann saranno in mediana davanti ad una difesa formata da Marenco, Ercolano e Di Renzo.

CATANIA LATINA, LE QUOTE

