DIRETTA MONOPOLI TRAPANI, IN PUGLIA SI GIOCA PER I PRIMI POSTI DELLA CLASSIFICA

Sabato 26 ottobre alle 15,00 andrà in campo la diretta Monopoli Trapani valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. In campo ci saranno due squadre che occupano le posizioni alte della classifica e si giocheranno la promozione fino alle ultime giornate. Sono tre partite da imbattuto per il Monopoli di Colombo che, però, non vince da due partite e cerca una risposta davanti al pubblico amico. Sono otto, invece, i risultati utili consecutivi del Trapani di Aronica che arriva da un netto 5 a 1 in casa contro l’Audace Cerignola.

DIRETTA MONOPOLI TRAPANI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Monopoli Trapani sarà necessario avere un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. La nostra proposta è quella di una diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori della partita.

MONOPOLI TRAPANI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata anche alle probabili formazioni della partita andando ad approfondire le scelte degli allenatori. Colombo metterà in campo un 3-5-2 con Cristallo, Viteritti e De Risio a difendere la porta di Vitale. Yabre e Valenti saranno i due esterni con Yeboah e Grandolfo a formare la coppia d’attacco.

Sarà 4-3-1-2 per il Trapani di Aronica che si affiderà alla qualità di Bifulco sulla trequarti a supporto della coppia formata da Fall e Lescano. Celiento e Ciotti saranno i due terzini con Silvestri e Benedetti a difendere la porta di Seculin.

MONOPOLI TRAPANI, LE QUOTE

Approfondiamo anche il discorso relativo alle quote della diretta Monopoli Trapani usando le proposte di Bwin. L’1 per i padroni di casa è fissato a 2,85 contro il 2,30 per gli ospiti e il pareggio X a 2,95.