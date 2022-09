Diretta Latina Pescara/ Streaming video tv: sfida Rosseti-Lescano (Serie C)

DIRETTA LATINA PESCARA: OSPITI IN LEGGERO VANTAGGIO!

Latina Pescara, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del girone C di Serie C. Nerazzurri e biancazzurri puntano a recitare un ruolo da protagonisti nel girone, l’avvio di stagione è stato particolarmente positivo.

Il Latina si è imposto a sorpresa per 1-3 contro il Foggia di mister Boscaglia: a segno Rosseti, Carletti e Fabrizi. Per i rossoneri la rete realizzata da Vuthaj. Il Pescara, invece, nella prima giornata di campionato ha vinto per 1-0 contro l’Avellino: il Delfino ha ottenuto i tre punti grazie al timbro del solito Lescano.

DIRETTA LATINA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Latina Pescara, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Latina Pescara esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PESCARA

Qualche dubbio da sciogliere in vista della diretta Latina Pescara, è giunto il momento di andare a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa, sarà riproposto il 3-5-2: Cardinali, Carissoni, Esposito, Giorgini, Teraschi, Di Livio, Amadio, Tessiore, Esposito, Carletti, Rosseti. Passiamo adesso agli ospiti, in campo con il classico 4-3-3: Plizzari, Cancellotti, Pellacani, Ingrosso, Milani, Germinario, Kraja, Mora, Cuppone, Lescano, Delle Monache.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Latina Pescara si profila molto equilibrata, questo quanto emerge dalle quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Latina è data a 3,00, il pareggio è dato a 2,95, mentre il successo del Pescara è dato a 2,40. Una gara molto equilibrata e per questo probabilmente povera di gol: l’Under 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

