Diretta/ Latina Potenza streaming video e tv. Lucani da play off (Serie C)

DIRETTA LATINA POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Latina Potenza, in diretta mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C. I lucani si stanno confermando da play off con la vittoria interna contro la Viterbese che è stata per il Potenza la terza nelle ultime quattro partite di campionato disputate, col nono posto in classifica e l’insediamento in zona play off ormai consolidato per i rossoblu.

Il Latina con l’ultimo 0-0 contro la Turris ha infilato il secondo pareggio consecutivo, quarta partita senza vittoria con l’ultimo successo datato 12 febbraio contro la Virtus Francavilla. Pontini al momento a -2 dalla zona play off e a +6 dalla zona play out. All’andata rotondo successo del Potenza con un netto 3-0 sul Latina, identico risultato anche nell’ultimo precedente di campionato in casa dei pontini, terminato appunto 0-3 in favore dei lucani il 5 marzo 2022.

LATINA POTENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Potenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Potenza sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Latina Potenza, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti; De Santis, Calabrese, Celli; Sannipoli, Amadio, Barberini, Carissoni; Furlan; Ganz, Belloni. Risponderà il Potenza allenato da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gasparini; Rocchi, Sbraga, Armini; Hadziosmanovic, Cittadino, Talia, Steffè, Gyamfi; Caturano, Di Grazia.

LATINA POTENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Potenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

