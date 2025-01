DIRETTA LATINA TURRIS, padroni di casa favoriti

Domenica 12 gennaio 2025 alle 17:30 si giocherà al Domenico Francioni di Latina la diretta Latina Turris, una sfida fondamentale in ottica play out. I padroni di casa infatti, in seguito ad un buon periodo, si sono recentemente tirati fuori dalla zona più calda. I laziali sono ora quindicesimi, appena fuori dalla zona play out che dista appena due punti. Questo grazie alle tre vittorie contro Taranto, Casertana e Picerno ottenute nelle ultime cinque partite.

Al contrario la Turris ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque sfide, frutto di un pareggio contro il Potenza nell’ultima giornata. Il ritorno al pareggio, dopo una striscia negativa di quattro partite consecutive, potrebbe però suggerire una squadra in crescita. L’ultima sfida fra le due squadre, avvenuta il 7 settembre 2024, vide trionfare proprio i campani per 2-0 grazie alle reti di Scaccabarozzi e Morrone.

DIRETTA LATINA TURRIS, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Latina Turris sarà visibile in diretta su Sky Sport, che detiene per questa stagione i diritti per la Serie C. Il match sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV tramite l’app Sky Go e la piattaforma NOW TV.

LATINA TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Latina Turris ecco quali potrebbero essere i probabili undici. Il Latina guidato da Roberto Boscaglia si prepara con un 4-2-3-1. Zacchi difenderà i pali, supportato da Ercolano, Vona, Gatto e Di Renzo in difesa. In mediana, Cittadino e Ciko. Improta, Di Livio e Crecco formeranno il trio alle spalle di Mastroianni, unica punta. Diretta/ Latina Taranto (risultato finale 3-1): accorcia Papazov! (Serie C, 5 gennaio 2025) La Turris risponde con un 3-5-2. Marcone sarà il portiere, protetto dal terzetto difensivo composto da Parodi, Cocetta e Ricci. Nicolao e Scaccabarozzi agiranno sugli esterni, con Morrone, Castellano e Pugliese centrali. In attacco, la coppia sarà formata da Nocerino e Armiento.

DIRETTA LATINA TURRIS, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse i padroni di casa sono nettamente favoriti per la diretta Latina Turris in virtù del migliore stato di forma. La vittoria del Latina ha infatti una quota di 2.30. La Turris è data a 6.50, mentre il pareggio si attesta a 4.00.