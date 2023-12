DIRETTA/ Latina Sorrento video streaming tv: la partita torna dopo 10 anni (4 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA LATINA SORRENTO: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Latina Sorrento vedono un sostanziale equilibrio, anche se la bilancia pende dalla parte dei rossonero. Infatti i campani hanno vinto due volte in più degli avversari (6 a 4) con 6 partite finite in parità. La prima storica volta di queste due squadre a confronto è datata 1969 con una vittoria di misura del Sorrento. I rossoneri in quel periodo misero a referto una striscia di cinque risultati utili consecutivi prima del successo del latina del 1978 per 1-0 tra le mura amiche.

Nelle sfide più recenti, quelle del 2012 e 2013, per due volte il Latina ha avuto la meglio con Barraco protagonista: il classe 1985 ha deciso il match d’andata finito 1-0 e ha partecipato con gol ad una delle due reti nel 2-1 del 2013. Un dato curioso riguarda il numero di reti segnate dato che in 16 precedenti solo due volte sono stati segnati almeno tre gol mentre per il resto massimo due gol. Una sfida che dunque non ha mai regalato troppe reti agli spettatori. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LATINA SORRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Sorrento sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Sorrento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Latina Sorrento, in diretta lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. C’è grande voglia di continuità per due squadre reduci da una bella vittoria e pronte a recitare un ruolo da protagonista nel girone C di questa terza serie.

Il Latina occupa il sesto posto con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. La formazione nerazzurra arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 1-2 sul Foggia. Il Sorrento, invece, occupa il quindicesimo posto a quota 16 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Quattro risultati utili di fila per i campani, che nell’ultimo turno ha vinto 2-0 contro il Monopoli.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA SORRENTO

Qualche dubbio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Latina Sorrento. Partiamo dai pontini, in campo con il classico 3-4-3: Cardinali, Marino, De Santis, Cortinovis, Paganini, Di Livio, Cittadino, Crecco, Riccardi, Mastroianni, Del Sole. Passiamo adesso ai campani, schierati con il 4-3-3: Del Sorbo, Todisco, Blondett, Fusco, Loreto, Cuccurullo, De Francesco, Vitale, La Monica, Martignago, Scala.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Latina nettamente favorito sul Sorrento secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse del match grazie agli esperti di Eurobet: la vittoria del Latina è a 1,68, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Sorrento è a 4,90. L’Under 2,5 è a 1,50, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Poi spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,60.











