Video/ Sorrento Monopoli (2-0) gol e highlights: doppietta di De Francesco! (Serie C, 26 novembre 2023)

Allo Stadio Italia il Sorrento supera il Monopoli per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Maiuri provano a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al 18′ con una conclusione di Todisco finita larga non di molto rispetto all’incrocio dei pali. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Tomei replicano al 23′ con un tiro di poco impreciso di D’Agostino. Sul fronte opposto Scala non combina poi di meglio invece al 32′.

Nel secondo tempo i rossoneri ricominciano benissimo la sfida riuscendo infatti a passare in vantaggio al 59′ grazie alla rete messa a segno da De Francesco, autore di un preciso calcio di punizione. Nell’ultima parte dell’incontro lo stesso De Francesco completa la doppietta personale con un altro piazzato vincente al 79′ ed i pugliesi rimangono infine in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Riccardi, colpevole di una spinta ai danni di La Monica.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, oltre ad aver espulso Riccardi con un rosso diretto tre gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Vitale e Todisco da un lato, Cristallo dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono al Sorrento di salire a quota 16 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monopoli non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

Sorrento-Monopoli 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 59′, 79′ De Francesco(S).

SORRENTO (4-3-3) – Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Vitale; La Monica, Martignago, Scala. A disp.: D’Aniello, Oliva, Badje, Petito, Colombini, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Panelli, Ilardi, Kone, Caravaca, Ravasio. All.: Maiuri.

MONOPOLI (4-2-3-1) – Perina; Viteritti, Fazio, Fornasier, Ferrini; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto. A disp.: Alloj, Botis, Dibenedetto, Cargnelutti, De Paoli, Santaniello, Cristallo, De Risio, Piarulli, Simone, De Santis, Hamlili, Riccardi. All.: Tomei.

Arbitro: Valerio Pezzopane (sezione de L’Aquila).

Ammoniti: 21′ Vitale(S); 80′ Todisco(S); 88′ Cristallo(M).

Espulsi: 90’+1′ Riccardi(M).

