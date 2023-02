Diretta Latina Viterbese/ Streaming video tv: un’occasione per i pontini! (Serie C)

DIRETTA LATINA VITERBESE: UN BEL DERBY!

Latina Viterbese sarà diretta dal signor Enrico Maggio: si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio presso il Domenico Francioni, ed è valida per la 25^ giornata nel girone C di Serie C 2022-2023. Un derby laziale con una buona occasione per il Latina: i pontini hanno avuto un ottimo periodo prima di un calo sensibile che li ha fatti scivolare fuori dalla zona playoff, domenica è arrivato un pareggio ad Avellino ma ora ci sarà fattore campo e un turno sulla carta abbordabile per ritrovare la vittoria e rilanciarsi nelle prime dieci della classifica, che è un obiettivo concreto per i pontini.

La Viterbese invece deve fare i conti con l’ultima posizione: i gialloblu, sconfitti in casa dalla Juve Stabia, devono recuperare terreno anche solo per andare a giocare il playout e le distanze dalla salvezza diretta sono già ampie, sarà difficile rimanere in Serie C senza passare dallo spareggio che dunque rimane il traguardo concreto da andare a prendere. Aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta di Latina Viterbese, intanto possiamo fare la consueta valutazione sulle scelte che opereranno i due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LATINA VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Viterbese non sarà compresa nel pacchetto delle gare trasmesse sui canali della nostra televisione, ma ovviamente va ricordato (come noto da qualche anno) che tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA VITERBESE

Daniele Di Donato potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Latina Viterbese, rispetto a domenica: in difesa Celli può completare il terzetto che, insieme a Andrea Esposito e Fabio Cortinovis, si piazza a protezione di Tonti, poi sulle due corsie laterali si candida sicuramente Eros De Santis (a destra) con conferma per Carissoni sull’altro versante, in mezzo ecco la possibilità per Tessiore insieme a Barberini e Bordin. Davanti invece restano favoriti Belloni e Fabrizi, ma Alessandro Pellegrino (seconda punta tattica) e Francesco Margiotta possono avere una chance dal primo minuto.

Giovanni Lopez utilizza un modulo speculare: Bisogno il portiere, poi Luca Ricci comanda una difesa a tre che si avvale della collaborazione di Semenzato e Riggio. A fare il lavoro sulle fasce laterali potremmo trovar Pavlev a destra e Montaperto a sinistra, quest’ultimo in proiezione più offensiva aiutando i due attaccanti, con Alessandro Marotta pronto a tornare titolare per fare coppia con Polidori. In mezzo al campo ci sarà Megelaitis; il veterano Barillà potrebbe rientrare dal primo minuto, a completare la mediana uno tra Andreis e Rodio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Latina Viterbese, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone C di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

