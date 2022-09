Diretta Laver Cup 2022/ Streaming video tv: oggi si assegna il titolo! (tennis)

DIRETTA LAVER CUP 2022: LA GIORNATA DECISIVA!

La Laver Cup 2022 assegna oggi il titolo: a partire dalle ore 12:00 di domenica 25 settembre (orario italiano) scopriremo se sarà Team Europe o Team World a vincere la quinta edizione del torneo, che come sappiamo sarebbe la sesta se non ci fosse stata la pandemia del 2020. Fino a questo momento è stato un dominio europeo, perché nell’albo d’oro compare solo la squadra che gioca con la maglia blu; i rossi, cioè il resto del Mondo, attualmente ha raccolto solo le briciole pur avendo avvicinato la possibilità di vincere. Quest’anno sarà interessante scoprire cosa succederà: tutto in equilibrio anche grazie al sistema di punteggi stabilito dal torneo.

Infatti, se venerdì ogni singolo match valeva un punto e sabato due, la domenica è quella per cui i successi portano in dote 3 punti: ne abbiamo un totale di 12 da assegnare, cioè il totale di quelli in palio nei due giorni precedenti. Il motivo? Semplice: intanto, in questo modo la diretta della Laver Cup 2022 ha il suo vincitore non prima del giorno conclusivo, in secondo luogo si lascia aperta la possibilità che le due nazionali arrivino sul 12-12 al termine delle sfide previste, e dunque giochino lo spareggio che consiste di un singolo set nel doppio.

DIRETTA LAVER CUP 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Laver Cup 2022 sarà disponibile, per tutta la durata del torneo, su Eurosport: ricordiamo che il canale è accessibile agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky) e a quelli di DAZN, facendo parte della piattaforma in questione. In alternativa, la Laver Cup 2022 potrà essere seguita in diretta streaming video: anche per questa opzione però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, e si potrà scegliere tra Eurosport Player, che naturalmente fa parte del pacchetto di Eurosport, e Discovery Plus.

DIRETTA LAVER CUP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta della Laver Cup 2022 sta dunque per assegnare la sua squadra vincente. Team Europe, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, ha sempre vinto: è chiaro però che questa manifestazione risenta molto del singolo momento, e quando la Laver Cup è stata ideata eravamo in un’era in cui non solo i Big Three stavano ancora dominando ma, soprattutto, alle loro spalle emergevano grandi talenti dai nomi di Alexander Zverev e Dominic Thiem, cui poi sarebbero seguiti Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. Se pensiamo che l’attuale numero 1 Atp è spagnolo, si chiama Carlos Alcaraz e non è presente alla O2 Arena di Londra, immaginiamo cosa potrebbe succedere tra qualche anno.

Insieme a lui avremo poi Jannik Sinner e tutti gli altri europei emergenti, magari il nostro Lorenzo Musetti (oltre naturalmente a Matteo Berrettini) e ancora forse Mikael Ymer. Dall’altra parte, le grandi speranze arrivano dall’Argentina e sono Francisco Cerundolo (soprattutto) e Sebastian Baez, ma è fin troppo evidente che a oggi Alcaraz e Sinner siano anni luce avanti. Si vedrà insomma: nel tennis le cose possono cambiare molto rapidamente e nelle prossime edizioni della Laver Cup 2022 potremmo vedere un Team World dominante, per il momento lo scenario è sostanzialmente quello opposto ma la domenica conclusiva del torneo ci dirà chi riuscirà a sollevare il trofeo…











