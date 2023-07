DIRETTA LAZIO AURONZO/ Video streaming tv: l’amichevole è ormai una grande classica (16 luglio 2023)

DIRETTA LAZIO AURONZO: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Auronzo è diventata ormai una grande classica del calcio estivo: da parecchi anni infatti la squadra biancoceleste si reca in ritiro nella località del Cadore, ed è consuetudine che la prima amichevole – o una delle prime – sia organizzata contro la rappresentativa locale. Naturalmente il fatto che la Lazio abbia sempre vinto di goleada non può fare notizia, perché stiamo parlando di una squadra di alta Serie A che sfida dei dilettanti; tuttavia, vale la pena ripercorrere brevemente la storia di questa partita amichevole dal punto di vista numerico, per inquadrare anche quella di oggi.

Nel 2010 la Lazio aveva vinto 9-0; due anni dopo un successo per 14-0, poi avevamo avuto il 12-0 del 2013 e un altro 14-0 due anni più tardi, seguito da un 19-0 nel 2016, un 16-0 l’anno seguente e ancora un 20-0 e un 18-0. L’anno dopo, con il Covid a farla da padrone, l’amichevole contro l’Auronzo era stata fissata ma poi cancellata; nelle ultime due estati la Lazio ha vinto rispettivamente 10-0 e 21-0, questo lo scarto più ampio. Dunque, facciamo un po’ di conti: al momento la diretta di Lazio Auronzo si è risolta in dieci vittorie biancocelesti con zero gol al passivo, mentre quelli realizzati sono stati 153, vale a dire 15,3 per gara. Più chiaro di così… (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO AURONZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Auronzo sarà disponibile su Sky, canale 233 del digitale terreste, sul canale tematico dedicato al club biancazzurro, Lazio Style Channel. Il canale non è però disponibile su Sky Go e dunque non sarà possibile assistere alla diretta streaming video del match.

LAZIO AURONZO: LA PRIMA SENZA MILINKOVIC!

Lazio Auronzo, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sarà una sfida amichevole, la prima della formazione biancazzurra dopo il brillante secondo posto in Serie A conquistato nella scorsa stagione. La Lazio ha fatto ritorno ad Auronzo di Cadore per la sedicesima volta consecutiva per il ritiro precampionato, rafforzando così il legame con il suggestivo paese delle Dolomiti che ospita la squadra biancazzurra.

Come consuetudine, il periodo di ritiro rappresenta un’importante fase di test per la squadra di Maurizio Sarri, che si misurerà con la rappresentativa locale. La prima uscita stagionale è sempre un momento cruciale per valutare la forma fisica della squadra, soprattutto considerando la recente partenza di Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante questa perdita importante, la Lazio è determinata a confermare gli ottimi risultati ottenuti nella scorsa stagione e a competere al meglio in tutte le competizioni, superando le difficoltà viste nella scorsa stagione in campo europeo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Auronzo, match che andrà in scena allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Da valutare la formazione dell’Auronzo, dilettanti locali della località in cui la Lazio svolge il ritiro precampionato ormai da ben 16 anni.

