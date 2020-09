Diretta Lazio Benevento/ Streaming video tv: amichevole a Roma tra i fratelli Inzaghi

DIRETTA LAZIO BENEVENTO: SFIDA IN CASA INZAGHI

Lazio Benevento è un’amichevole che si gioca in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 18:00 di sabato 19 settembre: è la sfida tra i due fratelli Inzaghi, Simone che è diventato il più presente nella storia sulla panchina biancoceleste e Filippo tornato in Serie A dopo aver dominato il campionato cadetto. Nel frattempo le altre squadre iniziano ufficialmente la loro stagione; qui però viene giocata un’altra amichevole perché entrambe le formazioni coinvolte giocheranno la prima Direttgiornata di campionato contro avversarie che hanno ottenuto il rinvio, e dunque proveranno a tenersi in forma. Per la Lazio il precampionato è stato costellato di luci e ombre, nella necessità di migliorare quanto fatto vedere nell’ultima annata; i sanniti puntano a salvarsi, a differenza di quanto era accaduto tre anni fa. Sarà molto interessante vedere quello che succederà nella diretta di Lazio Benevento, aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporle come moduli e scelte di uomini, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

LAZIO BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Benevento sarà proposta ancora una volta da Lazio Style Channel, canale che fa parte dell’abbonamento di Sky ma per il quale bisognerà essere clienti specifici; una volta sottoscritto l’abbonamento, la televisione satellitare metterà a disposizione il servizio di diretta streaming video, così da rendere possibile la visione dell’amichevole su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di accedere alle informazioni utili attraverso i profili ufficiali che le due società hanno sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO BENEVENTO

Nelle probabili formazioni di Lazio Benevento vediamo come Simone Inzaghi schieri la sua squadra con il 3-5-2: c’è attesa per i volti nuovi Fares e Muriqi, per il momento Strakosha sarà protetto da una linea difensiva che prevede Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu mentre sulle corsie laterali potremmo vedere ancora una volta Manuel Lazzari e Jony, con lo spagnolo che viene insidiato da un Jordan Lukaku particolarmente sfortunato nelle ultime stagioni. Lucas Leiva sarà il metronomo in mezzo al campo, supportato da Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto; spazio poi alla coppia offensiva formata da Immobile e Joaquin Correa.

Filippo Inzaghi gioca invece con il 4-2-3-1: davanti a Montipò ecco Glik e Caldirola con Maggio (o Gaetano Letizia) e Foulon che si muovono come centrali, in mezzo al campo potrebbero agire Ionita e Andrés Tello ma la concorrenza è ampia tra Schiattarella, Del Pinto, Nicolas Viola e Siriki Sanogo, un giovane interessante. Roberto Insigne e Improta saranno i laterali offensivi che supporteranno il trequartista, qui potrebbe tornare utile il veterano Sau pronto a giocarsi la maglia con Caprari. Come prima punta potrebbe agire Lapadula, in ballottaggio con Moncini.



