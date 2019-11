Diretta Lazio Chievo Primavera/ Streaming video e tv: biancocelesti in netto calo

Lazio Chievo Primavera, che verrà diretta dal signor Mario Cascone, si gioca sabato 2 novembre alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Momento duro per entrambe le formazioni, dopo un buon avvio di campionato la Lazio è incappata in quattro sconfitte consecutive, considerando i tre ko in campionato contro Sampdoria, Atalanta e Cagliari e quello di mercoledì in Coppa Italia contro il Napoli. Il Chievo ha ottenuto i suoi primi due punti in campionato con due pareggi contro la Fiorentina e proprio contro i partenopei, ma resta penultimo in classifica, una lunghezza avanti al fanalino di coda Sassuolo. Una sconfitta potrebbe voler dire crisi per chi dovesse soccombere nello scontro. Da segnalare che entrambe le squadre saranno prive di un difensore per squalifica. Out il capitano Armini nella Lazio e Pavlev nel Chievo, entrambi espulsi nei rispettivi scorsi impegni di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Chievo Primavera sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CHIEVO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lazio Chievo Primavera, sabato 2 novembre alle ore 14.30, sfida valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1. 3-5-2 per la Lazio allenata da Leonardo Menichini, così schierata: Alia, Petricca, Kalaj, Cipriano, De Angelis, Ndrecka, Minala, Czyz, Falbo, Cerbara, Niemmermeer. Risponderà il Chievo di Massimo Brambilla disposta in campo con un 4-3-3: Caprile, Salvaterra, Leggero, Enyan, Colley, Zuelli, Demirovic, Sperti, Makni, Frey, Karamoko.



