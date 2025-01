DIRETTA LAZIO FIORENTINA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Iniziamo a parlare della diretta di Lazio Fiorentina da un punto di vista più matematico, ovvero quello delle statistiche. Le due squadre si affrontano in un confronto equilibrato, ma le statistiche mostrano alcune differenze significative tra le due squadre. La Lazio si dimostra leggermente più efficace in attacco, con una media di 1.76 gol segnati a partita rispetto ai 1.65 della Fiorentina. Tuttavia, la squadra viola spicca per solidità difensiva, subendo solo 1.05 gol per gara, mentre la Lazio ne concede 1.33, evidenziando qualche fragilità in più nel reparto arretrato. Sul piano dei risultati, i biancocelesti vantano una percentuale di vittorie superiore, pari al 57.14%, contro il 45% della Fiorentina.

Questi dati suggeriscono un confronto in cui la Lazio potrebbe puntare sulla propria capacità offensiva, mentre la Fiorentina potrebbe fare leva su una maggiore compattezza difensiva per cercare di prevalere. Un match che promette equilibrio e spettacolo. Questo ci porta la fischio che decreterà l’inizio di questa partita, perciò via si inizia con il commento live di Lazio Fiorentina. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, F. Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LAZIO FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La piattaforma che garantirà la diretta Lazio Fiorentina è quella di DAZN. Il servizio in streaming offrirà la visione dell’evento con la sua applicazione via computer, tablet e telefono mentre chi è anche abbonato a Sky potrà sfruttare Sky Go o vedere il match in televisione sul canale Zona Dazn 214.

LAZIO FIORENTINA, I BIANCOCELESTI POSSONO TORNARE IN CHAMPIONS

La diretta Lazio Fiorentina programmata per domenica 26 gennaio 2025 alle ore 20:45 ci offre diversi spunti interessanti. Archiviata la pratica Europa League in settimana, ora i biancocelesti tornano a pensare al campionato con la ventiduesima giornata da disputare contro una formazione molto temibile come quella viola. I capitolini guardano gli avversari di turno dall’alto in basso occupando il quarto posto con trentanove punti e sono reduci dal prezioso successo esterno rimediato nettamente contro l’Hellas Verona durante lo scorso weekend. Mantenere il piazzamento in Champions League sarebbe molto importante ma il pericolo rappresentato dalla Juventus è incombente.

I bianconeri inseguono infatti a due lunghezze di distacco e sono pronti ad approfittare di un eventuale passo falso laziale. Più indietro si trova invece la Fiorentina, in sesta posizione con trentatre punti come il Bologna alle sue spalle. Anche i gigliati devono prestare molta attenzione al Milan che pressa per raggiungere le coppe europee sebbene la squadra di mister Palladino venga da un periodo non del tutto felice. I gigliati hanno pareggiato contro il Torino ed hanno rimediato due sconfitte consecutive nelle gare precedenti e adesso un cambio di marcia sembra obbligatorio per proseguire il proprio cammino senza perdere terreno.

DIRETTA LAZIO FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Senza Vecino, Patric e Lazzari, si attende l’impiego del 4-2-3-1 con Provedel, Hysaj, Gigot, Gila, Tavares, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos per mister Marco Baroni dalle probabili formazioni della diretta Lazio Fiorentina. Possibile invece l’utilizzo del modulo 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Mandragora, Colpani, Gudmundsson, Folorunsho e Kean per il tecnico Raffaele Palladino, sempre privo degli indisponibili Cataldi, Ikonè, Bove e Chistensen.

DIRETTA LAZIO FIORENTINA, LE QUOTE

Le quote garantite dai bookmakers per la diretta Lazio Fiorentina sono abbastanza eloquenti nell’indicare chi sarebbe il favorito per questa sfida di campionato. Stando a Snai infatti i biancocelesti sono gli indiziati principali a far loro la contesa con l’1 pagato a 2.05. Tuttavia, i toscani sembrano in grado di poter dare del filo da torcere ai capitolini ed il loro eventuale successo è quotato a 3.60. Ci sono comunque maggiori possibilità che la sfida venga conclusa con un pareggio, dove l’x è 3.35.