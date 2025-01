DIRETTA VERONA LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Torniamo indietro nel tempo alla ricerca dei precedenti della diretta di Verona Lazio, il che ci porterà a commentare ed analizzare quello che troveremo. Ovviamente questa è la rubrica dei testa a testa delle due squadre, dove attraverso le precedenti sfide capiremo chi potrebbe avere la meglio e chi no alla fine dei prossimi novanta minuti. Per farlo ci affideremo ad un campione molto largo che conta la bellezza di 55 partite, questo ci porta ancora una volta a dividere il computo totale in 13 vittorie per la formazione scaligera. Poi abbiamo venti partite in cui il risultato uscito alla fine è stato di un segno X, mentre le ultime 22 partite che andremo a vedere sono vittorie con la Lazio a fare da protagonista.

Quindi seppur di misura sono i biancocelesti ad essere i favoriti. L’ultimo match infatti è stato vinto proprio dalla Lazio per 2-1grazie alle reti sia di Castellanos che di Dia. Come andrà a finire questa sera? Capiamolo nel prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Verona Lazio. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, D. Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hisaj, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VERONA LAZIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Lazio sarà garantita secondo molteplici modalità di fruizione venedo trasmessa da Dazn, Now e Sky. In televisione gli abbonati potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 mentre in streaming il match sarà visibile anche su Sky Go e Now Tv.

VERONA LAZIO, OBIETTIVI DIFFERENTI DA INSEGUIRE

Nel tardo pomeriggio di domenica 19 gennaio 2025, precisamente alle ore 18:00, potremo assistere alla diretta Verona Lazio. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona i gialloblu del tecnico Zanetti ospitano i biancocelesti di mister Baroni e la posta in gioco è molto importante sebbene queste due compagini puntino a traguardi molto diversi in questo campionato 2024/2025 anche a causa delle posizioni attualmente occupate in classifica. I veneti si trovano in diciassettesima posizione con diciannove punti e chiudono il terzetto formato insieme con Parma e Como collocandosi appena fuori dalla zona retrocessione, considerando che il Cagliari è a quota diciotto.

La sconfitta patita contro il Napoli non ha lasciato particolarmente il segno, se si pensa anche al valore degli azzurri di Conte in confronto a quello dell’Hellas, ma è senz’altro molto rischioso subire un altro stop nell’immediato futuro. La Lazio frequenta invece le parti più alte della graduatoria essendo in quarta posizione con trentasei punti ma, tralasciando il pensiero di raggiungere l’Atalanta terza distante ben sette lunghezze, deve prestare molta attenzione alle sue spalle data la presenza della Juventus a trentaquattro punti e più che pronta quindi a scalzarla per aggiudicarsi un posto in Champions League.

VERONA LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli indisponibili Cruz, Frese e Harroui non prenderanno parte alla diretta Verona Lazio come si può vedere nelle probabili formazioni dei gialloblu per i quali ci si aspetta un 3-4-1-2 con Montipò, Dawidowicz, Coppola, Magnani, Tchatchoua, Duda, Serdar, Lazovic, Suslov, Tengstedt e Sarr. Mister Baroni non potrà invece utilizzare Lazzari, Patric, Pedro, Vecino, Noslin nel suo 4-2-3-1 con Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos.

DIRETTA VERONA LAZIO, LE QUOTE

I bookmakers non sembrano avere buone notizie per la diretta Verona Lazio se si è tifosi della squadra gialloblu. Prendendo in considerazione le quote proposte da Snai, possiamo sottolineare la grande fiducia riposta nei biancocelesti con il 2 fissato a solo 1.75 mentre gli Scaligeri appaiono quasi spacciati con l’1 pagato a 4.50. Anche il pareggio rimane una possibilità remota ma sempre più plausibile del successo casalingo con l’x quotato a 3.55.