Diretta/ Lazio Frosinone Primavera risultato live, streaming video tv: partita ostica (Primavera, 2 marzo)

Un’altra incredibile partita del campionato giovanile ci aspetta in questa diretta di Lazio Frosinone Primavera, fischio di inizio che è stato fissato per oggi 2 marzo alle ore 11. L’incontro è valido per la 24esima giornata e mette di fronte i biancocelesti che si trovano attualmente al quarto posto in classifica e arrivano alla partita dopo una convincente vittoria esterna contro il Sassuolo per 1-2.

Grazie a una serie di risultati favorevoli, una vittoria oggi potrebbe permettere alla Lazio di scalare fino al secondo posto in graduatoria. Per la squadra ciociara invece si trova in una situazione difficile, occupando l’ultimo posto in classifica nonostante abbia mostrato un notevole impegno. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Cagliari

DIRETTA LAZIO FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Lazio Frosinone Primavera basterà collegarsi al numero 60 del digitale terrestre, ergo sull’emittente televisiva di Sportitalia. Questo canale infatti detiene i diritti per il campionato primavera e sarà possibile seguirlo anche sul loro sito in streaming.

LAZIO FROSINONE PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Lazio Frosinone Primavera cercando insieme i protagonisti papabili del match: è probabile che per i capitolini Sardo si collochi a centrocampo, sfruttando le sue doti di incursione che lo rendono quasi un attaccante aggiunto nel reparto.

D’altro canto per i ciociari, Selvini potrebbe essere incaricato di orchestrare il gioco, mettendo in comunicazione l’attacco con il centrocampo e cercando i passaggi più efficaci per i compagni di squadra, nonché per le mezzeali in fase di inserimento.

LAZIO FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Lazio Frosinone Primavera grazie al sito della Snai: il segno 1 è stato fissato a 1,6 mentre il segno 2 a 3,5. Il pareggio porterebbe il 2,5 dell’importo scommesso.











