Video/ Legnago Salus Atalanta U23 (1-1) gol e highlights: Vlahovic replica a Viero (Serie C 26 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ATALANTA U23: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini le squadre di Legnago Salus ed Atalanta U23 si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Donati partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Viero, bravo ad insaccare la sfera sul tiro di Van Ransbeek respinto da Vismara.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Modesto crescono affacciandosi in avanti soprattutto al 32′ con il palo centrato da Jimenez mentre Capone spara incredibilmente largo al 41′. Nel secondo tempo il copione non pare cambiare rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ed i bergamaschi suonano la carica al 58′ con Berto, la cui conclusione ispirata da Jimenez è stata deviata in corner da Martic. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi compiuti dai nerazzurri vengono premiati all’84’ con il gol trovado da Vlahovic, su assist del suo compagno Palestra.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mauro Gangi, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Motoc, Martic, Viero e Baradji da un lato, Berto, Bonfanti e Gyabuaa dall’altro. Il punto conquistato in questo ventottesimo turno di campionato permette al Legnago Salus di salire a quota 41 ed all’Atalanta Under 23 di portarsi a 46 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ATALANTA U23: IL TABELLINO

Legnago Salus-Atalanta U23 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 5′ Viero(L); 84′ Vlahovic(A).

Assist: 84′ Palestra(A).

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2) – Fortin; Sbampato, Martic, Noce; Zanetti, Viero, Motoc, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoschi, Rocco,. A disp.: Businarolo, Tosi, Hadaji, Mazzali, Baradji, Travaglini, Sambou, Giani, Ruggeri, Muteba, Casarotti, Buric, Zanandrea, Franzolini, Mbakogu. All.: Massimo Donati.

ATALANTA U23 (3-4-1-2) – Vismara; Berto, Ceresoli, Bonfanti; Varnier Gyabuaa, Panada, Palestra; Capone; Jimenez, Diao. A disp.: Dajcar, Bertini, Del Lungo, Mendicino, Muhameti, Ghislandi, Vlahovic, Da Riva, Bernasconi, Cortinovis, De Nipoti. All.: Francesco Modesto.

Arbitro: Mauro Gangi (sezione di Enna).

Ammoniti: 21′ Motoc(L); 30′ Martic(L); 45’+1′ Berto(A); 47′ Viero(L); 54′ Bonfanti(A); 83′ Baradji(L); 90’+5′ Gyabuaa(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ATALANTA U23













