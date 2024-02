Video/ Foggia Crotone (2-1) gol e highlights: doppietta di Silvestro! (Serie C, 26 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FOGGIA CROTONE: LA SINTESI

Allo Stadio Pino Zaccheria il Foggia supera in rimonta il Crotone per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati dal tecnico Baldini partono in maniera arrembante e si affacciano infatti in zona offensiva subito al 3′ con un colpo di testa di Zanellato finito alto sopra la traversa della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati da mister Cudini si spingono in attacco sia verso il 21′ con un tiro di poco largo provato da Vezzoni che al 23′ con un colpo di testa di Carillo parato da Dini.

I rossoblu replicano al 26′ con un sinistro dalla distanza di Gomez controllato da Perina tra i suoi pali. Nel secondo tempo i calabresi ci riprovano mandando alto di testa con Comi al 53′ e riescono invece a passare in vantaggio al 64′ grazie alla rete messa a segno da Zanellato, approfittando dell’assist di Bove su un calcio di punizione di Vitale. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoneri trovano il gol del pari all’88’ con Silvestro, che segna di testa con l’aiuto di Tascone, e proprio lo stesso Silvestro completa la rimonta, che gli vale la doppietta personale sempre di testa ma su lancio di Millico, al 90’+’1.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Scatena, proveniente dalla sezione di Avezzano, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Silvestro, Odjer, Tenkorang ed Ercolani da un lato, Gigliotti, Zanellato, Felippe Martello e Giron dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventottesimo turno di campionato permettono al Foggia di salire a quota 35 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Crotone non si muove, rimanendo fermo a 43 punti.

Foggia-Crotone 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 64′ Zanellato(C); 88′, 90’+1′ Silvestro(F).

Assist: 64′ Bove(C); 88′ Tascone(F); 90’+1′ Millico(F).

FOGGIA (4-3-3) – Perina; Salines, Ercolani, Carillo, Silvestro; Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando, Santaniello, Millico. A disp.: De Simone; Castaldi, Tenkorang, Martini, Schenetti, Marino, Tonin, Antonacci, Riccardi, Manneh, Papazov, Gagliano, Brancato. All.: Cudini.

CROTONE (4-2-3-1) – Dini; Rispoli, Battistini, Gigliotti, Giron; Vitale, Zanellato; Tribuzzi, D’Angelo, D’Ursi; Gomez. A disp.: Valentini, D’Alterio; Bove, Felippe, Comi, Kostadinov, Crialese, Bruzzaniti, Loiacono, Leo, Cantisani. All.: Baldini.

Arbitro: Gabriele Scatena (sezione di Avezzano).

Ammoniti: 29′ Silvestro(F); 35′ Gigliotti(C); 47′ Zanellato(C); 59′ Odjer(F); 77′ Tenkorand(F); 78′ Felippe Martello(C); 90’+6′ Ercolani(F); 90’+7′ Giron(C).

