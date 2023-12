DIRETTA LAZIO FROSINONE/ Video streaming tv: derby ma con poca storia (Serie A, 29 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO FROSINONE: TESTA A TESTA

I testa a testa aspettando la diretta di Lazio Frosinone si contano sulle dita di una mano. Sono state infatti quattro le volte in cui le due compagini si sono affrontate con uno storico quasi a senso unico. I biancocelesti hanno concesso un solo pareggio ai ciociari, quello per 0-0 di febbraio 2016, mentre per il resto solo e solamente vittorie per la Lazio. Altro dato da annotare è che il Frosinone, ad oggi, non è mai riuscito a segnare alla squadra della Capitale avendo sempre perso a zero.

Il primo precedente è del 2015 con il successo della Lazio per 2-0 grazie alle reti di Keita all’80esimo e Djordjevic al quarto di recupero della ripresa. Dopo lo 0-0 sopracitato, sono arrivate due vittorie consecutive per 1-0: la prima decisa da Luis Alberto, che questa volta non giocherà per infortunio, mentre la seconda porta la firma di Caicedo su assist. Inoltre esiste un precedente non ufficiale vale a dire un amichevole, terminata ironia della sorta anch’essa 1-0 con squillo di Correa al 62′. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LAZIO FROSINONE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Frosinone verrà garantita dalla televisione satellitare, essendo questa una delle partite che rientrano nel pacchetto (di tre gare per turno) che per la 18^ giornata sono fornite anche dai canali di Sky Sport. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DERBY INTRIGANTE!

Lazio Frosinone sarà in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre: si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024, ultima dell’anno solare per queste due squadre che si affrontano in un intrigante derby regionale. Ci sono appena 5 punti a separare le due squadre: da una parte demeriti di una Lazio che l’anno scorso è arrivata seconda in campionato mentre in questa stagione sarebbe fuori dalle coppe, se non altro i biancocelesti si sono riscattati settimana scorsa vincendo sul campo dell’Empoli e ora sperano in una bella striscia per risalire la corrente.

Il Frosinone, pur battuto in casa dalla Juventus, non si può lamentare: è a metà classifica con molti più punti di quelli che parecchi addetti ai lavori accreditavano all’inizio della stagione, per di più con il clamoroso 4-0 di Napoli i ciociari sono anche ai quarti di Coppa Italia e adesso vogliono chiudere nel migliore dei modi un 2023 ricco di soddisfazioni. Mancano poche ore alla diretta di Lazio Frosinone, possiamo dunque fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno per la partita dello stadio Olimpico, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FROSINONE

Doppia tegola per Maurizio Sarri in Lazio Frosinone: sia Luis Alberto che Immobile tornano a gennaio e per il bomber i tempi di recupero potrebbero essere più lunghi. In più è squalificato Manuel Lazzari: a destra dunque spazio a Marusic o Hysaj, il montenegrino potrebbe giocare a sinistra in luogo di Luca Pellegrini. In mezzo, davanti a Provedel, Patric favorito su Casale per affiancare Alessio Romagnoli; a centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Guendouzi e Kamada (ma occhio a Cataldi) con Rovella in cabina di regia, nel tridente offensivo Castellanos agirà da centravanti stretto tra Felipe Anderson e Zaccagni.

Anche Eusebio Di Francesco però è in difficoltà, perché sarà senza Marchizza, Lirola e Oyono in difesa oltre che Baez e Reinier (che potrebbe stringere i denti): davanti a Turati allora avremo Okoli e Simone Romagnoli, Monterisi si adatta a destra e Garritano fa nuovamente il terzino tattico. A centrocampo saranno Mazzitelli e Brescianini a giocare sulle mezzali, con Barrenechea che avrà in mano le chiavi del gioco; tutto invariato nel tridente offensivo, perché il centravanti sarà ancora una volta Kaio Jorge mentre a destra agirà Matias Soulé a caccia del gol perduto, con Arjion Ibrahimovic che si è ormai preso i gradi del titolare sulla fascia mancina.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Lazio Frosinone, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,67 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,85 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,00 volte la somma messa sul piatto.











