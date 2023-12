DIRETTA/ Lazio Genoa video streaming tv: in Coppa Italia ci sono sette precedenti (5 dicembre 2023)

DIRETTA LAZIO GENOA: I TESTA A TESTA

Nel parlare della diretta di Lazio Genoa dobbiamo certamente dire che l’ultimo incrocio è avvenuto a fine agosto, per la seconda giornata di Serie A: era arrivata una preziosa vittoria per il Grifone, che si era imposto allo stadio Olimpico grazie al primo gol di Mateo Retegui nel nostro campionato. Chiaramente sono parecchie le sfide dirette tra queste due squadre, ma volendoci riferire alla sola Coppa Italia le sfide sono sette: il più recente è datato gennaio 2017 proprio per gli ottavi di finale, si era giocato nella capitale e a vincere era stata la Lazio per 4-2, con i gol messi a segno da Filip Djordjevic, Wesley Hoedt, Sergej Milinkovic-Savic e CiroImmobile.

Il Genoa in quattro minuti nel finale del primo tempo aveva trovato il temporaneo 2-2 con Mauricio Pinilla e il grande ex Goran Pandev. In generale, e sempre parlando di Coppa Italia, la Lazio ha ottenuto quattro vittorie; abbiamo poi due pareggi, una sola vittoria del Genoa che peraltro risale al gennaio 1937 (per il quarto turno) con un roboante 5-0 casalingo, con tripletta di Mario Perazzolo e doppietta di Luigi Pantani. Possiamo poi segnalare che quattro di queste sette partite di Coppa Italia tra Lazio e Genoa sono state giocate in un regime di fase a gironi, questa sera invece siamo in una gara secca e dunque sarà interessante vedere chi riuscirà a portare a casa la qualificazione ai quarti di finale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO GENOA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Genoa sarà garantita da Mediaset: anche in questa stagione, come già l’anno scorso, le grandi emozioni della Coppa Italia sono appannaggio di questa emittente e dunque l’appuntamento con la partita di oggi sarà in chiaro, precisamente su Canale 5. Va naturalmente ricordato che, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere al match anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti riferirsi al sito di Mediaset Infinity oppure attivare la relativa app di SportMediaset, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO GENOA: LA PRESENTAZIONE

Lazio Genoa sarà diretta dal signor Luca Sacchi: si gioca alle ore 21:00 di martedì 5 dicembre presso lo stadio Olimpico di Roma, ed è valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024. Siamo ancora in gara secca, dunque con la possibilità di tempi supplementari e calci di rigore. Favori del pronostico tutti per i padroni di casa ma, di certo, i liguri non saranno a Roma in gita turistica. La formazione di Sarri è all’esordio stagionale nella competizione mentre la formazione di mister Gilardino si è classificata superando la Reggiana di misura lo scorso novembre.

DIRETTA LAZIO GENOA: PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo una rivoluzione in Lazio Genoa, considerando che entrambi tecnici dovranno preservare le forze per le rispettive partite di campionato. In casa capitolina, quindi, spazio a Sepe tra i pali mentre in difesa scelte quasi obbligate viste le assenze di Romagnoli e Casale. A centrocampo fuori per motivi disciplinari Vecino mentre in avanti opportunità per Isaksen e Castellanos. Sponda ligure, invece, toccherà a Leali difendere i pali con De Winter, Vogliacco e Matturro sulla linea difensiva.

DIRETTA LAZIO GENOA: LE QUOTE

A corredo della diretta di Lazio Genoa, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra neroverde ha un valore che corrisponde a 1,73 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ligure – vi farebbe guadagnare 5,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.

