DIRETTA/ Lazio Milan video streaming tv: Silvio Piola è il bomber della storia (Serie A, 1 marzo)

DIRETTA LAZIO MILAN: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Lazio Milan, presenta ben 189 partite giocate all’interno della storia di queste due formazioni. I rossoneri dominano questa speciale classifica con 85 successi; le vittorie della Lazio sono 40 mentre i pareggi 64. Sei il Milan domina nelle vittorie ottenute contro la Lazio, la classifica marcatori presenta un calciatore biancoceleste al primo posto. Stiamo ovviamente parlando di Silvio Piola con 16 gol. Tra le sfide da segnalare tra queste due formazioni va evidenziata la vittoria dei biancocelesti con il risultato di 4-1 nel settembre 2017. Tripletta dell’attaccante Ciro Immobile e poker di Luis Alberto.

Per il Milan rete firmata da Riccardo Montolivo. Milan che si è rifatta il 9 Febbraio 2022 ottenendo con il risultato di 4-0 la vittoria in Coppa Italia Contro la Lazio grazie alla doppietta del francese Giroud e le reti singole di Leao e Kessiè. Stesso risultato ma a favore della Lazio il 24 gennaio 2023 con le reti firmate da Milinkovic Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. L’ultima sfida giocata tra questi due formazioni risulta essere quella del 30 settembre 2023 con il successo dei diavoli rossoneri con il risultato di 2-0, in rete Pulisic e Okafor. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO MILAN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Lazio Milan bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma di streaming online Dazn, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie A e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento.

SARRI VS PIOLI

La diretta di Lazio Milan promette scintille in quel di Roma con la data X fissata per oggi 1 marzo alle ore 20,45; con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria per ragioni molto diverse. I rossoneri, reduci da un pareggio casalingo contro l’Atalanta, si trovano attualmente al terzo posto, ma la posizione è a rischio e ogni punto conta per mantenere le distanze dalle inseguitrici.

Per i padroni di casa, i biancocelesti arrivano da una vittoria convincente contro il Torino per 2-0 e hanno l’opportunità di risalire in classifica, trovandosi al settimo posto e puntando a guadagnare terreno per un posto nelle competizioni europee più importanti.

DIRETTA LAZIO MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Lazio Milan alle loro probabili formazioni cercando di entrare nella testa dei due allenatori per provare a capire chi giocherà e chi no: Sarri potrebbe essere indeciso se schierare dal primo minuto Vecino nel centrocampo biancoceleste.

Il giocatore è ottimo per riempire l’area, cosa che la Lazio non riesce sempre a fare bene. Per Pioli pochi dubbi: confermerà Leao, che dopo il gol alla Dea è parso in grande spolvero e sicuramente i suoi dribbling sorridenti saranno l’arma numero uno dei rossoneri.

LAZIO MILAN, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Lazio Milan con l’ausilio del bookmaker Snai: il segno 1 che darebbe la vittoria alla squadra capitolina è fissato a 2,1 mentre il segno 2 che farebbe vincere il diavolo a 2,3. Il pareggio è stato invece quotato con il segno X a 2,8.











