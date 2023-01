Diretta/ Lazio Milan streaming video tv: sfida Champions all’Olimpico (Serie A)

DIRETTA LAZIO MILAN: PUNTI PESANTI!

Lazio Milan, in diretta martedì 24 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Sfida Champions all’Olimpico, dopo la penalizzazione della Juventus la Lazio cerca di restare attaccata alla Roma al quarto posto in classifica. Il 2023 non è iniziato bene per i biancazzurri che hanno però trovato riscatto nell’ultima trasferta di campionato a Reggio Emilia e in Coppa Italia contro il Bologna.

Il Milan viene da un momento difficile, dopo la rimonta subita dalla Roma è arrivato il ko col Torino in Coppa Italia, il pari di Lecce e soprattutto la pesante sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Un passo falso nella Capitale aprirebbe la crisi per la squadra di Pioli che anche vincendo resterebbe comunque a -9 dal Napoli capolista. Il 24 aprile scorso il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale per lo Scudetto con il gol di Tonali all’ultimo minuto in casa della Lazio, che non batte i rossoneri in casa dal 3-0 del 26 aprile 2021.

LAZIO MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Milan non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Le probabili formazioni della diretta Lazio Milan, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

