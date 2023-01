Diretta/ Sassuolo Lazio streaming video tv: Sarri, ansie di provincia (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO LAZIO: GLI UOMINI DI DIONISI IN CRISI…

Sassuolo Lazio, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Ansie di provincia per Sarri con la Lazio che ha iniziato male il 2023: un solo punto ottenuto contro Lecce ed Empoli, c’è ora il Sassuolo su un campo in cui il tecnico toscano non ha mai vinto in carriera, con la classifica che potrebbe complicarsi ulteriormente dopo che la squadra si è già staccata dalla zona Champions League.

In difficoltà anche il Sassuolo reduce da 3 sconfitte consecutive in campionato, l’ultima subita sul campo della Fiorentina con la formazione emiliana al momento quintultima in classifica, a +7 sulla zona retrocessione ma senza la possibilità di perdere ulteriore terreno con disinvoltura. Il Sassuolo ha vinto le ultime due sfide interne contro la Lazio in campionato, 2-1 il 12 dicembre 2021 e 2-0 il 23 maggio 2021. I biancazzurri non vincono al Mapei Stadium dall’1-2 del 24 novembre 2019.

DIRETTA SASSUOLO LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sassuolo e Lazio? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 18^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Lazio, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











