Diretta Lazio Napoli/ Streaming video tv: big match all’Olimpico (Serie A)

DIRETTA LAZIO NAPOLI: GATTUSO SI RIALZA SUBITO?

Lazio Napoli, che è in diretta dallo stadio Olimpico e si gioca alle ore 20:45 di domenica 20 dicembre, chiuderà con il botto la 13^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021: grande sfida tra due squadre che all’inizio della stagione erano inserite nel lotto delle pretendenti allo scudetto, e che tutto sommato stanno confermando le aspettative. Un po’ meno la Lazio, che ha brillantemente superato il girone di Champions League ma sta pagando il doppio impegno: nel turno infrasettimanale ha pareggiato a Benevento e si deve rialzare adesso, sfruttando l’assenza delle coppe per recuperare terreno e non staccarsi troppo da una vetta che già ora dista 10 punti.

Il Napoli ha fatto forse anche meglio di quanto fosse lecito attendersi in avvio: la squadra di Gennaro Gattuso ha sempre destato un’ottima impressione, ma dopo il ko contro il Milan ha perso anche contro l’Inter e dunque è chiamata a dare una risposta nelle sfide dirette, che al momento l’hanno sempre vista poco brillante soprattutto sul piano dei risultati. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lazio Napoli; aspettando che la partita prenda il via proviamo a valutare le scelte da parte dei due allenatori per una partita comunque affascinante, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Napoli sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (numeri 201 e 202 del decoder), con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Anche in Lazio Napoli ci sarà qualche assenza di troppo per Simone Inzaghi: Acerbi proverà un recupero in extremis (ma non sarà comunque al top della condizione), non ce la fanno Lucas Leiva e Fares che rivedremo a gennaio. Dunque, in difesa si candida ancora Hoedt che potrebbe giocare con Stefan Radu e uno tra Luiz Felipe e Patric; a centrocampo la soluzione di Escalante potrebbe essere confermata ma in alternativa ci sono Cataldi e Parolo, con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto ovviamente confermati come mezzali. Esterni obbligati in Manuel Lazzari a destra e Marusic a sinistra; ancora una volta Joaquin Correa è favorito per affiancare Immobile in attacco.

Napoli decimato davanti: Mertens si è infortunato mercoledì, Lorenzo Insigne nella stessa serata è stato espulso, Osimhen è ancora indisponibile. Gattuso dovrebbe puntare comunque sul 4-2-3-1 con Politano e Lozano ad accompagnare Zielinski, e Petagna da prima punta; in alternativa il messicano potrebbe fare il centravanti tattico con il polacco ad agire da esterno, in un 4-3-3 nel quale Bakayoko può fare la mezzala con Demme perno centrale e Fabian Ruiz sull’altro versante. Con il modulo classico invece spazio al francese ex Milan con uno tra Demme, Fabian e Elmas; in difesa non si dovrebbe cambiare se non il portiere (Meret favorito su Ospina), poi Manolas e Koulibaly coppia centrale con Di Lorenzo e Mario Rui a correre sulle fasce.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Lazio Napoli emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 2,55 volte l’importo investito.



