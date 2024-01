DIRETTA/ Lazio Napoli video streaming tv: la storia parla di 106 incroci (Serie A, 28 gennaio 2024)

DIRETTA LAZIO NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Lazio Napoli rappresenta uno dei duelli più avvincenti nel panorama del calcio italiano. Con un totale di 106 partite disputate, la storia di queste due squadre non può che tenerci incollati allo schermo che proietta il prato dell’Olimpico. La Lazio, con 31 vittorie, ha dimostrato di poter competere con il Napoli, che ha conquistato 43 vittorie. I pareggi, pari a 32, sottolineano la tendenza a incontri spesso equilibrati, dove la vittoria può pendere da entrambe le parti. La Lazio, pur avendo un numero inferiore di vittorie rispetto al Napoli, ha spesso rappresentato un ostacolo non da poco per i partenopei.

Queste vittorie hanno contribuito a creare momenti di gloria e a consolidare la posizione della Lazio come una delle sette sorelle. D’altro canto, gli azzurri hanno mantenuto un ruolo dominante in molti degli scontri tra le due squadre, riflettendo la sua storia prestigiosa e la sua tradizione vincente. Con 43 vittorie, il Napoli ha spesso dimostrato di avere un margine di superiorità, ma la natura imprevedibile del calcio ha comunque reso ogni incontro un’occasione carica di tensione e attesa. (agg. Gianmarco Mannara)

LAZIO NAPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Lazio Napoli sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LAZIO NAPOLI: CHI SI RIALZA?

Lazio Napoli, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La squadra biancoceleste si prepara a tornare in campo per il campionato, dopo la deludente sconfitta subita a Riyad contro l’Inter nella Supercoppa Italiana. Il tecnico Maurizio Sarri si trova ad affrontare problemi di formazione, dovendo fare a meno di diversi elementi chiave. A causa di squalifiche, saranno assenti Ciro Immobile e Mattia Zaccagni, mentre Castellanos, in fase di recupero da un infortunio, spera di almeno guadagnarsi un posto in panchina.

Anche i partenopei, reduci dalla finale persa contro l’Inter nella Supercoppa Italiana, si presentano all’appuntamento con diverse assenze importanti. Kvaratskheila, Simeone e Cajuste sono squalificati, Osimhen e Anguissa partecipano alla Coppa d’Africa, e Meret è infortunato. Mazzarri punta sul contributo di Raspadori per affrontare la situazione e cercare di sfruttare lo scontro diretto per recuperare terreno in zona Champions, esattamente lo stesso obiettivo di Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Lazio Napoli, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Lazio, Maurizio Sarri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. Risponderà il Napoli allenato da Walter Mazzarri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge.

LAZIO NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Lazio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











