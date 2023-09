DIRETTA/ Lazio Primavera Atletico Madrid (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Youth League)

DIRETTA LAZIO PRIMAVERA ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Lazio Primavera Atletico Madrid è dietro l’angolo, dunque possiamo ricordare quale sia stata l’unica esperienza che i biancocelesti hanno avuto in Youth League. Purtroppo, si tratta di una partecipazione solo virtuale: eravamo appena usciti dal primo lockdown per il Covid, e la Uefa aveva deciso di cancellare la fase a gironi formando un tabellone ad eliminazione diretta per le squadre di “Champions League”, e uno invece per il percorso dei campioni nazionali. La Lazio era stata sorteggiata contro il Borussia Monchengladbach, ma quel confronto non si era mai disputato: la curva dei contagi era tornata a salire, e quella Youth League era stata annullata.

La Lazio avrebbe potuto giocarla nel 2013-2014 entrando nel percorso campioni, ma all’epoca il torneo non lo prevedeva; questa di fatto sarà la prima volta in cui i giovani biancocelesti saranno effettivamente impegnati nella competizione giovanile, e c’è tanta voglia di fare bene anche se, come detto, la squadra Under 19 è neopromossa nel campionato 1. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà il campo, perché finalmente è arrivato il momento di giocare: lasciamo che la parola passi ai protagonisti della diretta di Lazio Primavera Atletico Madrid, che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAZIO PRIMAVERA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Primavera Atletico Madrid potrà essere seguita dagli abbonati alla televisione satellitare: il match di Youth League viene proposto su Sky Sport Uno, al numero 201 del decoder. I clienti di questa emittente potranno anche rivolgersi al servizio di diretta streaming video, in assenza di un televisore: si tratta di un’opzione che non comporta costi aggiuntivi e che è attivabile tramite l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LAZIO PRIMAVERA ATLETICO MADRID: LA PRIMA IN YOUTH LEAGUE!

Lazio Primavera Atletico Madrid viene diretta dall’arbitro danese Mikkel Redder: alle ore 14:00 di martedì 19 settembre, presso il Campo Fersini di Formello, si gioca per la prima giornata nel gruppo E di Youth League 2023-2024. I biancocelesti vivono una situazione curiosa: sono appena tornati nel campionato Primavera 1 ma sono anche in Europa, questo perché la composizione della Youth League è diretta emissione delle prime squadre che partecipano alla Champions League. Andrà stabilito dunque come la Lazio Primavera intenderà affrontare questa competizione: vedremo intanto il primo match.

L’Atletico Madrid è formazione tosta anche a livello giovanile, soprattutto è abituata a giocare in Youth League; nel corso degli ultimi anni ha anche incrociato squadre italiane, potrebbe anche essere candidata ad arrivare in fondo al percorso anche se questo ovviamente andrà scoperto, appunto, strada facendo. Adesso aspettiamo che la diretta di Lazio Primavera Atletico Madrid prenda il via; intanto, possiamo fare una rapida analisi sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita di Formello.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO PRIMAVERA ATLETICO MADRID

Nel 4-3-3 di Stefano Sanderra per la diretta Lazio Primavera Atletico Madrid bisognerà capire chi giocherà: potremmo ipotizzare una difesa con Fabio Ruggeri e Zazza a protezione del portiere Magro, poi due terzini in Bedini e Milani con un centrocampo nel quale i tempi li potrebbe dettare Mazzaro, supportato da due mezzali che sarebbero Di Tommaso e Napolitano. Attenzione però a Yordanov, che può giocare come interno o adattarsi da laterale nel tridente; in questo caso agirebbe a sinistra, ma Diego Gonzalez e Sana Fernandes appaiono favoriti così come Sulejmani da prima punta.

Fernando Torres, che non ha bisogno di presentazioni, dovrebbe affidarsi al 4-4-2: in porta Alejandro Iturbe, poi difesa con Mbomio e Vasiljevic al centro e i laterali che potrebbero essere Hugo Lozano e Julio Diaz. Adrian Niño e El Jebari invece gli esterni sulla linea del centrocampo, dove i due mediani sarebbero Pablo Barrios e Gismera; a fungere da riferimenti avanzati ecco invece Abde Raihani e Paco Esteban, ma per l’appunto queste sono supposizioni che dovranno poi essere verificate una volta che inizierà la partita…











