Diretta Milan Primavera Atletico Madrid/ Streaming video tv: quarti di Youth League!

DIRETTA MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID: PER LA FINAL FOUR!

Milan Primavera Atletico Madrid sarà diretta dall’arbitro austriaco Sebastian Gishamer: si gioca alle ore 16:00 di martedì 14 marzo, ed è valida per i quarti di finale della Youth League 2022-2023. È una grande occasione per il Milan Primavera, che in campionato sta faticando ma in questa competizione europea ha trovato la sua dimensione: eliminato il Ruh Lviv agli ottavi, adesso il giovane Diavolo sogna quella che sarebbe una storica qualificazione alla Final Four, può giocare in casa la gara secca ma sa bene di trovarsi di fronte una grande avversaria.

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

L’Atletico Madrid ha battuto 4-1 il Genk negli ottavi, mentre nel girone aveva ottenuto 15 punti; tuttavia la diretta di Milan Primavera Atletico Madrid potrebbe consegnarci, dopo la Juventus 2022, la seconda italiana nelle prime quattro di Youth League in due edizioni consecutive. Vedremo come andranno le cose; mentre aspettiamo che si giochi possiamo certamente fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Test MotoGp Portimao 2023: Bagnaia il più veloce, è dominio della Ducati!

DIRETTA MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Primavera Atletico Madrid rappresenta un appuntamento in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: la partita di Youth League sarà infatti trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, rispettivamente ai canali 201 e 203 del decoder, e naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video, con l’applicazione Sky Go che è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone utilizzando i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA/ Test MotoGp Portimao 2023, classifica tempi: Bagnaia 1° davanti a Marini!

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PRIMAVERA ATLETICO MADRID

Ignazio Abate affronta la diretta Milan Primavera Atletico Madrid con il 4-3-3, e dovrebbe confermare la formazione che ha vinto agli ottavi: in questo senso allora avremmo Coubis e Jan Carlo Simic a protezione di Lapo Nava, con Bakoune e Bozzolan a fare i terzini. A centrocampo Foglio agirebbe in qualità di perno centrale con la collaborazione di Stalmach e Zeroli, quest’ultimo matchwinner contro il Ruh Lviv; da valutare eventualmente Hugo Cuenca e Alesi come esterni nel tridente, ma qui i favoriti restano Chaka Traoré e El Hilali con Longhi che sarà il centravanti.

L’Atletico Madrid è allenato da un certo Fernando Torres: gioca con un 4-4-2 nel quale Boñar-El Jebari e Oscar Gonzalez-Santamaria sono le due catene sulle corsie, mentre a fare i centrali di difesa agiscono Kostis e Daniel Martinez a protezione del portiere Alejandro Iturbe. In mezzo al campo avremo due mediani in David Muñoz e Gismera; il tandem offensivo dovrebbe essere formato da Niño e Raihani entrambi a segno negli ottavi contro il Genk, la prima alternativa dalla panchina è rappresentata da Marcos Denia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA