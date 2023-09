DIRETTA/ Lecce Lazio Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (16 settembre 2023)

DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Lecce Lazio Primavera, quindi possiamo valutare brevemente quale sia la storia di questa partita. Non mancano i precedenti, anche se in stagione regolare non si gioca da tempo; le ultime tre partite riguardano la Coppa Italia, con un successo per parte nei secondi turni del 2021 e 2022 e sempre a Lecce (l’anno scorso fu 5-0 salentino con i gol di Emin Hasic, Rares Burnete, Jeppe Corfitzen – doppietta – e Giulio Carrozzo) e la semifinale playoff del campionato 2 che era terminata 3-1 in favore dei biancocelesti, poi promossi grazie alla vittoria contro la Spal.

Proprio in quel torneo si erano disputate due partite nel girone: anche qui un successo per parte. In 15 incroci totali la Lazio ha ottenuto undici vittorie, solo due quelle del Lecce e due pareggi; l’ultima esterna dei biancocelesti è un 2-1 del novembre 2010. Adesso possiamo davvero metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: ci siamo davvero, la diretta di Lecce Lazio Primavera può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Lazio Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Lecce Lazio Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Lecce Lazio Primavera in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Campioni d’Italia in carica chiamati a una svolta dopo un inizio shock: al ko in Supercoppa contro la Roma sono seguite due sconfitte consecutive in avvio di campionato, peraltro entrambe molto due nel punteggio. Prima il 5-1 in casa del Verona, poi lo 0-3 interno contro la Juventus prima della sosta.

La Lazio, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Atalanta in trasferta, ha saputo rialzarsi battendo in casa il Verona in rimonta mettendo in luce buone qualità, anche se il tecnico Sanderra dovrà ora fare i conti col grave infortunio di Balde, probabilmente out fino all’anno nuovo inoltrato in attacco. Nel campionato Primavera a Lecce le due squadre non si affrontano dal 1 dicembre 2018, in quell’occasione furono i salentini a imporsi col punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Lazio Primavera, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lampinen; Addo, Pascalau, Samek, McJannet, Vulturar, Munoz, Daka, Adewale, Johnson, Jemo. Risponderà la Lazio allenata da Stefano Sanderra con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Napolitano; Sanà Fernandes, Gonzalez, Sulejmani.

LECCE LAZIO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Lazio Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











