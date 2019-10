Diretta Lazio Rennes/ Streaming video e tv: riscatto biancoceleste? (Europa League)

Lazio Rennes sarà diretta dall’ucraino Serhiy Boiko, si gioca giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma e sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Partita già decisiva per la Lazio di Simone Inzaghi, che in campionato si è rialzata con un perentorio 4-0 al Genoa, ma che in Europa League rischia già grosso dopo il sorprendente ko in casa del modesto Cluj all’esordio. Rimontata dopo il vantaggio di Bastos, la formazione biancoceleste dovrà ora cercare la vittoria e soprattutto di interrompere una serie iniziata nella scorsa edizione di Europa League, che vede la Lazio sconfitta da 5 turni consecutivi in campo continentale. Il Rennes dalla sua è partito pareggiando in casa contro il Celtic in Europa ed è reduce in campionato da un 1-1 al Velodrome di Marsiglia. Nelle ultime 6 partite ufficiali però la squadra di Julien Stephan non ha mai vinto, l’ultimo successo risale allo scorso 25 agosto, 0-2 in casa dello Strasburgo in Ligue 1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LAZIO RENNES

La diretta tv di Lazio Rennes sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder), ma sarà disponibile anche in chiaro collegandosi sul canale numero 8 del digitale terrestre, ovvero Tv8, che la trasmetterà gratuitamente per tutti gli appassionati. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO RENNES

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lazio Rennes, giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. 3-5-2 per la Lazio allenata da Simone Inzaghi, in campo con: Strakosha, Vavro, Acerbi, Bastos, Lazzari, Parolo, Berisha, Milinkovic-Savic, Jony, Caicedo, Immobile. 4-4-2 per il Rennes guidato in panchina da Stephan, schierato con: Mendy, Traoré, Gnagnon, Da Silva, Morel, Bourigeaud, Grenier, Martin, Tait, Niang, Raphinha.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lazio Rennes, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella biancoceleste: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.55 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 5.25 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 4.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.75 e under 2.5 quotato 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA