Video/ Rennes Celtic (1-1): highlights e gol. Christie trova il pari su rigore

Allo Stadio Route de Lorient le formazioni di Rennes e Celtic non vanno oltre un movimentato pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa a prendere in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi in particolare con l’ex milanista Niang, bravo a portare i suoi in vantaggio nel finale di frazione al 38′, trasformando un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Nel secondo tempo però i rossoneri faticano a raggiungere il gol del possibile raddoppio ed i biancoverdi ne approfittano. Gli scozzesi pareggiano al 59′, a loro volta su calcio di rigore, per merito di Christie. Nell’ultima parte della gara gli ospiti rimangono in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata dal neo entrato Bayo tra l’89’ ed il 90’+2′, sebbene anche la squadra di mister Stéphan avesse un paio di giocatori infortunati come Da Silva e Mendy a sostituzioni ormai esaurite. Il punto conquistato permette sia al Rennes che al Celtic di salire a quota un punto nella classifica del girone E di Europa League.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata sostanzialmente equilibrata nonostante il Rennes avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto al pareggio. I rossoneri si sono infatti aggiudicati il possesso palla nonostante la parità anche per quanto concerne la precisione nei passaggi: l’80% per squadra di appoggi completati con 344 su 429 e 324 su 404. I biancoverdi hanno riconquistato più palloni rispetto agli avversari, 43 a 38, ma, in zona offensiva, i francesi si sono distinti tramite il 2 a 1 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Celtic è stata decisamente la squadra più scorretta a giudicare dal 23 a 12 nel computo dei falli commessi e l’arbitro spagnolo J. Sanchez, oltre ad aver espulso con un rosso per doppia ammonizione Bayo tra i giocatori di mister Lennon, ha estratto il cartellino giallo in altre 5 occasioni ammonendo rispettivamente Traore e Raphinha da un lato, Edouard, Brown e Christie dall’altro.

IL TABELLINO

Rennes-Celtic 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 38′ RIG. Niang(R); 59′ RIG. Christie(C).

RENNES (4-4-2) Mendy; Traoré, Gnagnpn, Da Silva, Morel; Bourigeaud, Grenier(88′ Siebatcheu), Martin(72′ Camavinga), Tait(71′ Del Castillo); Niang, Raphinha. All.: Stéphan.

CELTIC (4-2-3-1) Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli(69′ Hayes); Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi(57′ Ntcham); Edouard(85′ Bayo). All.: Lennon.

Arbitro: J. Sanchez (Spagna).

Ammoniti: 21′ Edouard(C); 23′ Brown(C); 35′ Traore(R); 60′ Raphinha(R); 89′, 90’+2′ Bayo(C); 90’+4′ Christie(C).

