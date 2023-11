DIRETTA LAZIO ROMA/ Video streaming tv: ecco la lunghissima storia del derby (Serie A, 12 novembre 2023)

DIRETTA LAZIO ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta del derby capitolino Lazio Roma sta per iniziare. Saranno 90 minuti di fuoco per i tifosi di entrambe le formazioni che aspettano da inizio stagione. In attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo il bilancio del derby in termini di vittorie. In 180 partite l’ago della bilancia pende maggiormente dalla parte dei giallorossi che hanno avuto la meglio sulla compagine laziale in 68 occasioni. I pareggi risultano essere 62 mentre le vittorie biancocelesti 50. Roma che ha la meglio anche sui gol realizzati all’interno di questa sfida: 230 contro 183. Sul podio dei gol della sfida tra Lazio e Roma si siedono altrettanti calciatori passati in maglia giallorossa.

Al primo posto Dino Da Costa e Francesco Totti con 11 reti; secondo posto per Marco Delvecchio e terzo per Vincenzo Montella rispettivamente con 9 e 8 gol. La prima sfida ufficiale giocata tra queste due formazioni risulta essere quella dell’8 dicembre 1929, con il successo giallorosso per 0-1. Il primo successo della Lazio arriverà soltanto il 23 ottobre 1932 con il risultato di 2-1. Per la storia più recente tra le sfide da ricordare c’è sicuramente l’ultima giocata nel corso della scorsa stagione. Vittoria Lazio per 1-0 grazie al gol decisivo firmato da Mattia Zaccagni su assist del brasiliano Felipe Anderson. (Marco Genduso)

LAZIO ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Roma non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa dodicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

LAZIO ROMA: I BIANCOCELESTI VOGLIONO IL TRIS

Lazio Roma sarà in diretta dallo stadio “Olimpico” di Roma, alle ore 18:00 di domenica 12 novembre: si gioca per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Da quando esiste il girone unico (1929/1930) questo sarà il derby di Roma numero 181 considerando tutte le competizioni, il 159° nella massima serie. La Lazio ha vinto negli ultimi due derby di Serie A contro la Roma, non subendo alcun gol ma oggi le prospettive non sono così rosee. I bianco-celesti, infatti, arrivano dalla sconfitta di misura patita a Bologna mentre i giallorossi, grazie al successo in extremis ai danni del Lecce, hanno messo la freccia in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA LAZIO ROMA

Lazio Roma, sfida in programma allo stadio “Olimpico” di Roma, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa dei biancocelesti tanti dubbi per Maurizio Sarri: in dubbio, infatti, le presenze di Marusic, Luis Alberto e Zaccagni mentre Casale è fuori causa. Per Josè Mourinho, invece, certe le indisponibilità di Abraham, Smalling e Kumbulla.

LAZIO ROMA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Lazio Roma possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.10 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.70 volte l’importo investito con questo bookmaker.

