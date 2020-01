Diretta Lazio Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: per uscire dalla zona calda

Lazio Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Daniele Paterna domenica 26 gennaio 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. Si arriva a Lazio Sassuolo Primavera con i biancocelesti reduci da un ko molto pesante in casa contro il Genoa, in un match che aveva visto la squadra di Menichini passare in vantaggio per ritrovarsi poi sotto il peso di 4 gol realizzati dai Grifoni. Un ko che complica anche la situazione di classifica della Lazio che ora mantiene solo due lunghezze di vantaggio sulla zona play out, una sconfitta che ha permesso proprio al Sassuolo di agganciare i biancocelesti a quota 17 punti. Dopo quattro pareggi consecutivi i neroverdi hanno ottenuto una fondamentale vittoria per 2-0 contro il Bologna in casa, gol di Oddei e Aurelio, una rete per tempo che ha regalato una vera boccata d’ossigeno ai ragazzi di Turrini, che restano comunque imbattuti dalla trasferta in casa della Roma del 29 novembre. All’andata la Lazio ha battuto 2-3 il Sassuolo vincendo sul campo degli emiliani con i gol di De Angelis, Cerbara e Franco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Sassuolo Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, per la precisione anzi sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lazio Sassuolo oggi pomeriggio per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che la Lazio allenata da Leonardo Menichini sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Cerbara, Nimmermeer, Moro. Risponderà il Sassuolo guidato in panchina da Turrini con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Russo; Saccani, Aurelio, Shiba, Bellucci; Midolo, Marginean, Artioli; Oddei, Ghion, Mattioli.



