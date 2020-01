Diretta Sassuolo Bologna Primavera/ Streaming video tv: delicato derby emiliano

Sassuolo Bologna Primavera, diretta dall’arbitro Marco Emmanuele della sezione Aia di Pisa, è una sfida in programma domenica 19 gennaio alle ore 17.00, valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Arrivando a Sassuolo Bologna Primavera, notiamo che i neroverdi hanno iniziato il loro 2020 pareggiando senza reti sul campo del Torino, un buon risultato considerando che la forma dei granata era segnalata in ascesa. Quarto pareggio consecutivo in campionato per gli emiliani che restano quartultimi in zona play out, ma a un solo punto dalla Fiorentina e dalla salvezza diretta. Ora per il Sassuolo si profila all’orizzonte questo derby emiliano contro un Bologna che, pareggiando a sua volta senza reti in casa contro la Lazio, ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive subite nella parte finale del 2019, quattro in campionato e una in Coppa Italia. I felsinei non vincono dal match interno contro il Genoa del 30 novembre scorso e di conseguenza devono vigilare con attenzione cosa succede nella lotta per la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Bologna Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia, che è la casa del campionato Primavera in questa stagione. Da sottolineare che sarà attiva per tutti gli utenti anche la diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Sassuolo Bologna Primavera per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Sassuolo guidato in panchina da mister Turrini schiererà un 4-3-3 con questo presumibile undici titolare schierato dal primo minuto: Russo; Saccani, Aurelio, Shiba, Bellucci; Midolo, Marginean, Artioli; Oddei, Ghion, Mattioli. Risponderà il Bologna allenato da Troise con un 4-3-3 che prevediamo possa essere così schierato: Molla; Lunghi, Saputo, Khailoti, Portanova; Ruffo Luci, Mazza, Koutsoupias; Juwara, Farinelli, Stanzani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA