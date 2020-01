Diretta Lazio Genoa Primavera/ Streaming video tv: grifoni affamati di punti

Lazio Genoa Primavera, diretta dall’arbitro Andrea Bordin,sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio previsto oggi, lunedi 20 gennaio 2020 alle ore 14,30. I biancocelesti avevano chiuso il 2019 con 2 vittorie fondamentali contro il Napoli in trasferta e la Fiorentina in casa, che avevano fatto uscire la squadra allenata da Menichini dalla zona calda della classifica. La formazione capitolina è riuscita a dare continuità al suo cammino iniziando il 2020 con un pari senza reti in casa del Bologna, concorrente diretto per la permanenza nel campionato Primavera 1, obiettivo primario per la Lazio retrocessa 2 anni fa e che vuole evitare di tornare in cadetteria. A Formello arriva un Genoa che non è riuscito ad arginare la sua serie nera contro la capolista Atalanta, perdendo nettamente 0-3: 2 soli punti nelle ultime 6 partite di campionato per i giovani Grifoni che erano stati una delle rivelazioni dell’inizio di torneo.

La diretta tv di Lazio Genoa Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, per la precisione sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

Andiamo infine a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Lazio Genoa Primavera, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. La Lazio guidata in panchina da mister Menichini schiererà un 4-3-3 con questo presumibile undici titolare schierato dal primo minuto: Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Cerbara, Nimmermeer, Moro. Risponderà il Genoa allenato da Chiappino con un 4-3-1-2 che ci aspettiamo così schierato: Drago, Piccardo, Ruggeri, Raggio, Rovella, Serpe, Buonavoglia, Ebongue, Cleonise, Zennaro, Moro.



