DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA, PER ALLUNGARE IN TESTA

Domenica 1 dicembre 2024 alle ore 11 andrà in scena il big match di questa giornata del Campionato Primavera, la diretta Sassuolo Juventus Primavera. Il Sassuolo, capolista di questa Primavera, ospiterà infatti la Juventus di Francesco Magnanelli. I neroverdi hanno dimostrato fino ad adesso di essere un’autentica corazzata, primi con 25 punti in 12 partite e la migliore differenza reti del campionato, guidati da uno dei giocatori più interessanti di questo campionato, il croato Borna Knezokvic.

La Juventus al contrario non riesce a trovare la giusta continuità. Buoni periodi seguite a pareggi e sconfitta per la squadra di Magnanelli, motivo per cui si trova relegata all’ottavo posto in classifica. Prima dell’ultima vittoria contro la Sampdoria infatti i bianconeri avevano subito un pareggio in casa contro il Bologna e una sconfitta esterna contro l’Empoli. Ora gli juventini vogliono bissare il successo dello scorso sabato, in una sfida intrigante e per nulla scontata da ambo le parti.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Sassuolo Juventus Primavera sarà in diretta domenica 1 dicembre alle ore 11 su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. L’emittente detiene infatti i diritti televisivi del Campionato Primavera, sarà inoltre possibile seguire il match online sul servizio di streaming del sito ufficiale e sull’app Sportitalia.

SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

I padroni di casa scendono in campo con i 4-3-1-2 con: Scacchetti in porta; Barani, Benvenuti, Corradini e Parlato in difesa; le chiavi del centrocampo vanno al talentuosissimo Emerick Lopes, con Kevin Leone e David Weiss; infine il giovane fenomeno Knezovic dietro le due punte Daldum e Vedovati.

Per Magnanelli invece 3-5-2 con Zelezny in porta, difeso dal figlio d’arte Alfonso Montero, Alessandro Bassino e Francesco Verde. A centrocampo Nisci e Biliboc sulle fasce, con al centro Boufandar, Ripani e Crapisto. Al centro della manovra offensiva Comellas e Gianmarco Di Biase, capocannoniere della squadra con 7 reti.