Diretta Lazio Verona/ Streaming video DAZN: Inzaghi cerca punti pesanti (Serie A)

DIRETTA LAZIO VERONA: SFIDA INTRIGANTE!

Lazio Verona, che è in diretta dallo stadio Olimpico, si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 dicembre: siamo nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, e ci si presenta una sfida intrigante tra due squadre che si trovano nella parte alta della classifica, sia pure con obiettivi diversi. La Lazio ha festeggiato il ritorno agli ottavi di Champions League dopo 20 anni, e adesso vuole recuperare terreno in un campionato che l’ha vista perdere qualche punto di troppo; lo scudetto non è una chimera ma il doppio impegno per adesso non è stato gestito alla grande. Serve ritrovare energia per avere la meglio di un Hellas che, se pure ha leggermente frenato negli ultimi impegni, è comunque una squadra di qualità che già l’anno scorso aveva dimostrato di poter avvicinare le posizioni europee; l’ultimo risultato, il pareggio interno contro il Cagliari, ha lasciato un po’ di amaro in bocca e questa sera gli scaligeri cercheranno riscatto immediato. Vediamo quindi in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco; aspettando la diretta di Lazio Verona proviamo a fare una valutazione sulle loro scelte, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LAZIO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Verona sarà disponibile sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder satellitare e sarà disponibile per i clienti Sky da almeno tre anni. La partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO VERONA

Rispetto alla partita contro il Bruges, Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare troppo per Lazio Verona: in difesa per esempi si va verso la conferma di Pepe Reina come portiere mentre Patric e Stefan Radu possono sostituire Hoedt e Luiz Felipe, a centrocampo tutto invariato nella zona di mezzo (Lucas Leiva stretto tra Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto), Manuel Lazzari regolarmente a destra e Fares pronto a prendere la maglia che martedì è stata di Marusic, infine davanti Joaquin Correa è ancora favorito per accompagnare il bomber Immobile. Juric perde Ceccherini per squalifica ma ritrova Lovato: il classe 2000 si piazza al fianco di Dawidowicz e Magnani a protezione di Marco Silvestri, mentre in mediana non ci sono novità con Miguel Veloso in regia e Tamèze come altro interno. Ad accompagnare sulle fasce saranno Faraoni e Lazovic; Zaccagni e Barak sempre sulla trequarti a meno di sorprese, per quanto riguarda l’attacco si valutano le condizioni di Kalinic ma scalpita Di Carmine, che settimana scorsa si è visto annullare un gol dal Var e scalpita per tornare a segnare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico per Lazio Verona, e quindi possiamo andare a vedere quali siano le quote previste: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,63 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una cifra pari a 5,25 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote invece 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA