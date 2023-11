DIRETTA/ Lecce Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 4 novembre 2023)

DIRETTA LECCE CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Lecce Cagliari Primavera stiamo per vivere una partita molto interessante: abbiamo ricordato che i salentini campioni d’Italia non stanno ripetendo il percorso della passata stagione, abbiamo infatti tre pareggi a fronte di quattro sconfitte e dunque manca ancora la prima vittoria. Il Lecce ha incassato tantissimi gol: sono già 21, un’enormità ampliata dai ko di Verona (1-5) e Torino (1-6 contro i granata) e un solo clean sheet, per contro abbiamo 8 reti all’attivo e dunque anche numericamente la differenza con l’anno scorso, che è stato trionfale, è netta e impone un cambio di rotta immediato per evitare una clamorosa retrocessione nel campionato 2.

Sono al momento 11 i punti raccolti dal Cagliari Primavera: frutto di tre vittorie e due pareggi (con tre sconfitte), le vittorie curiosamente sono state consecutive tra 4^ e 6^ giornata mentre i ko sono maturati fuori casa, incassando per due volte quattro reti (contro Atalanta e Genoa) per un computo generale che parla di 10 reti all’attivo e ben 15 al passivo. Non resta ora che metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il terreno di gioco: finalmente qui è tutto pronto, la parola passa ai protagonisti della diretta di Lecce Cagliari Primavera che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Cagliari Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale Sportitalia Live24, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

SALENTINI NEI GUAI!

Lecce Cagliari, che è in diretta dal Comunale San Pietro in Lama alle ore 12:00 di sabato 4 novembre, si gioca per la nona giornata nel campionato Primavera 1 2023-2024. In questo lunch match le due squadre devono riscattare una sconfitta, ma la situazione di classifica è ben diversa: il Lecce, che sarebbe anche campione d’Italia in carica, è penultimo e deve ancora vincere la sua prima partita, domenica scorsa ha perso in maniera beffarda contro il Sassuolo incassando un gol nel recupero e dunque arriva a questo impegno con il morale ancora più a terra di quanto fosse in precedenza.

Il Cagliari invece ha subito quattro gol sul campo del Genoa: per i giovani isolani comunque lo scenario è più roseo, parliamo infatti di metà classifica e di una corsa concreta per entrare in zona playoff, per quanto sia prematuro dirlo. Staremo dunque a vedere cosa succederà oggi nella diretta di Lecce Cagliari Primavera, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa interessante e delicata partita.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARI PRIMAVERA

Federico Coppitelli schera i salentini con il 4-3-3 nella diretta Lecce Cagliari Primavera, anche se resta valida la variante del 3-5-2: nel primo caso Daniel Muñoz e Kongslev terzini con Pascalau e Smajlovic centrali a protezione di Lampinen Skaug, nel secondo invece dentro un centrale in più (Addo) rinunciando a un giocatore offensivo che potrebbe essere uno tra Jemo o Agrimi. Intanto, a dare una mano sono tornati alcuni dei protagonisti dello scudetto: Burnete dovrebbe giocare come prima punta nel tridente, a centrocampo possibile ingresso di Vulturar per uno tra McJannet e Baxter, con la conferma invece di Giacomo Faticanti.

Nel Cagliari rientra Catena dalla squalifica, dunque coppia centrale con Pintus a protezione di Wodzicki mentre Arba e Idrissi dovrebbero essere i terzini a completare la difesa. In mezzo al campo ci aspettiamo uno tra Manuel Conti e Diego Marcolini in cabina di regia, sulle mezzali invece dovrebbero operare Sulev e Malfitano anche se Mamadou Balde potrebbe giocare come interno offensivo, per aumentare la pericolosità della squadra. In attacco Achour e Mutandwa insidiano le maglie di Vinciguerra e Ismael Konate, che partono comunque favoriti anche per questa partita.











