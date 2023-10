DIRETTA/ Genoa Cagliari Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (28 ottobre 2023)

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

A pochissimi minuti dal via, presentiamo la diretta di Genoa Cagliari Primavera analizzando le statistiche nel campionato Primavera 1 dei rossoblù liguri e di quelli sardi. Il Genoa Primavera ha iniziato senza particolari squilli il nuovo campionato, perché ha raccolto per il momento 8 punti in sette giornate, che sono stati il frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte, anche se la differenza reti del giovane Grifone è in realtà in campo positivo (+1), perché il Genoa in campionato conta quattordici gol segnati a fronte dei tredici invece incassati.

Il Cagliari Primavera sta facendo invece un po’ meglio, infatti troviamo i giovani sardi a quota 11 punti in classifica, con tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte su sette partite giocate finora, anche se la differenza reti curiosamente in questo caso è negativa (-1), a causa di dieci gol segnati e undici invece al passivo. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Genoa Cagliari Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Cagliari Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti in diretta streaming video su SoloCalcio: Genoa Cagliari Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Genoa Cagliari Primavera, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Sardi in ascesa dopo un avvio complicato, dopo una serie di 3 vittorie consecutive il Cagliari ha inanellato nell’ultimo match un altro risultato positivo, pareggiando 1-1 in casa contro il Verona e agganciando la zona play off in classifica.

Più indietro in classifica il Genoa che è uscito sconfitto dal campo della Juventus in una partita comunque ricca di gol e di emozioni nell’ultimo turno, con i bianconeri che si sono alla fine imposti col punteggio di 3-2, con i Grifoni che non sono dunque riusciti a dare continuità al successo di Bologna. L’11 settembre 2021 il Cagliari ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo precedente nel campionato Primavera in casa del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Cagliari Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ferruccio Chittolina di Quiliano. Per il Genoa, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sattanino; Gagliardi, Bolcano, Calvani, Sarpa; Palella, Lipani; Fini, Ambrosini, Accornero; Debenedetti. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Iliev; Arba, Pintus, Catena, Idrissi; Sulev, Carboni, Baldé; Konaté, Mutandwa, Vinciguerra.

GENOA CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











