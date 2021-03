Diretta/ Lecce Entella (Serie B) streaming video DAZN: i salentini ci credono

DIRETTA LECCE ENTELLA: RISULTATO SCONTATO?

Lecce Entella, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I salentini ci credono nella corsa verso la Serie A che è ancora particolarmente aperta, classifica cortissima e Lecce in serie sì da 4 partite. L’ultimo pareggio in casa del Pescara ha comunque rappresentato l’ennesima occasione sprecata, se non fosse che quest’anno tutte le squadre di alta classifica non riescono a trovare un filotto di vittorie, con le formazioni di bassa classifica che stanno giocando parecchi scherzi. Spera di accordarsi al quadro l’Entella che nell’ultima sfida interna contro il Brescia ha interrotto una serie di 5 sconfitte consecutive. Un pareggio positivo sul piano del carattere ma i liguri restano indietro, mentre il Lecce vede il secondo posto lontano solamente 4 lunghezze e proverà a far valere il maggior tasso tecnico per continuare a credere nel salto diretto in Serie A.

DIRETTA LECCE ENTELLA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Entella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE ENTELLA

Le probabili formazioni della sfida tra Lecce e Entella presso lo stadio Via del Mare. I padroni di casa allenati da Eugenio Corini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Mayer, Hjulmand, Bjorkengren; Henderson; Coda, P. Rodriguez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Vincenzo Vivarini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Russo; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Costa; Settembrini, Paolucci, Brescianini; Schenetti; Brunori, De Luca.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Lecce e Entella, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.85 volte la posta scommessa.

