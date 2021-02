Diretta/ Entella Brescia, streaming video DAZN. Scontro delicato a Chiavari (Serie B)

DIRETTA ENTELLA BRESCIA: SFIDA DELICATA IN TERRA LIGURE

Entella Brescia, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Comunale di Chiavari, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Scontro delicato che è diventato vitale per la salvezza, visto che il Brescia dopo l’ultimo ko interno contro la Cremonese è stato risucchiato in zona play out. Le Rondinelle stanno vivendo una stagione quasi surreale dopo la retrocessione dalla Serie A, sulla panchina biancazzurra si sono alternati finora Delneri, Lopez, Gastaldello, Dionigi e ora Clotet, ma i risultati non riescono a migliorare con continuità, salvo qualche sporadico lampo. E’ di nuovo crollato anche il rendimento dell’Entella, che dopo una ripresa con 4 vittorie in 5 partite a cavallo tra Natale e la fine di gennaio è andata di nuovo incontro a 5 sconfitte consecutive, l’ultima sul campo del Venezia dove ai liguri non sono bastati 2 gol di vantaggio nel primo tempo. Entella ora di nuovo da sola all‘ultimo posto in classifica, i play out sono lontani 9 punti e solo battendo il Brescia i biancocelesti potrebbero essere ancora in grado di pensare a una rimonta.

DIRETTA ENTELLA BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Entella Brescia sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: potranno seguirla sul canale DAZN1, al numero 209 del loro decoder, ma dovranno essere clienti dell’emittente da almeno tre anni per assistere alle immagini. Trattandosi di un appuntamento DAZN, gli abbonati alla piattaforma potranno ovviamente visionare il match con il servizio di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA BRESCIA

Le probabili formazioni della sfida tra Entella e Brescia allo stadio Comunale. I padroni di casa allenati da Vincenzo Vivarini scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Pavic; Brescianini, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Brunori, Capello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Josep Clotet con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Joronen, Mateju, Chancellor, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Labojko; Jagiello; Ayé, Donnarumma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Entella Brescia: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.85 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.90 volte l’importo scommesso.

