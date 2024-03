Diretta/ Lecce Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 16 marzo 2024)

DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Lecce Fiorentina Primavera comincia tra pochi minuti. I salentini arrivano da una sconfitta ma tutto sommato il loro momento si può considerare buono, almeno secondo i canoni di inizio stagione. Abbiamo comunque due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, nel girone di ritorno il Lecce ha raccolto 10 punti e con questo bottino è tornato a credere nella salvezza anche senza passare dal playout, adesso bisogna trovare maggiore ritmo in casa dove comunque abbiamo tre vittorie nelle ultime quattro, con la sola sconfitta contro un’Atalanta in netta ripresa.

La Fiorentina Primavera arriva come detto dal clamoroso 1-6 interno incassato dalla Roma: la squadra viola non perdeva da dieci partite nelle quali aveva raccolto sei vittorie e quattro pareggi rimettendosi in corsa, resta per il momento attuale il dato che vuole i gigliati fare bene in trasferta, infatti l’ultima sconfitta esterna in campionato risale al 26 novembre contro il Torino. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di valutare quello che ci dirà il campo: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questa partita, la diretta di Lecce Fiorentina Primavera sta per iniziare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Lecce Fiorentina Primavera basterà collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre, lì troverete – ovviamente in chiaro – Sportitalia che detiene i diritti per questa e per tutte le partite del campionato Primavera. In seconda battuta sarà possibile seguire il match anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva.

LA PRESENTAZIONE

Un altro grande appuntamento con il calcio giovanile sui nostri portali con la diretta di Lecce Fiorentina Primavera, incontro valevole per la 26esima giornata del campionato Primavera1 con il fischio di inizio fissato per oggi 16 marzo 2024 2024 alle ore 11,00. Entrambe le squadre cercano di riscattarsi dopo risultati deludenti nelle ultime partite. I pugliesi, in maglia giallorossa, si trovano attualmente al 14º posto e vengono da una sconfitta di misura per 1-0 contro il Genoa.

Spostandoci nell’altra metà campo, gli ospiti viola sono all’11º posto e arrivano da una brutta sconfitta per 6-1 contro la Roma. Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per tornare alla vittoria e per risalire in classifica.

LECCE FIORENTINA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta di Lecce Fiorentina Primavera alle probabili formazioni del match, partendo dall’allenatore di casa che potrebbe affidarsi a Daka per dare nuova linfa all’attacco. Il trequartista, oltre a una buona tecnica di passaggio, ha dimostrato di essere anche un finalizzatore abile e regolare.

Dall’altra parte del campo, la Fiorentina Primavera potrebbe puntare su Caprini, il quale ha segnato un gol nella scorsa uscita. La squadra viola cercherà di capitalizzare sulle prestazioni positive di Caprini e costruire su di esse per ottenere una prestazione di rilievo.

LECCE FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Analizziamo ora le quote per la diretta di Lecce Fiorentina Primavera, supportati dal sito del bookmaker Snai: vediamo come il segno 1 sia stato fissato a 2,8 mentre la vittoria viola a 2. Un pareggio porterebbe invece una moltiplicazione del 2,4 sulla scommessa fatta.











