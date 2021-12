Diretta Lecce Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: obiettivi diversi

Lecce Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Enrico Gemelli, si giocherà alle ore 10.45 di stamattina, domenica 5 dicembre 2021, per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Classifica alla mano, è facile osservare che la diretta di Lecce Fiorentina Primavera metterà di fronte due formazioni con obiettivi stagionali assai diversi, dal momento che i padroni di casa pugliesi hanno solamente 8 punti mentre gli ospiti gigliati viaggiano ad alta quota con i loro 17 punti.

Nella scorsa giornata, il Lecce ha incassato una sconfitta per 1-0 sul campo del Napoli, confermando dunque di vivere un campionato complicato, mentre la Fiorentina ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Genoa e ora vorrà cercare di tornare alla vittoria per rilanciare il proprio inseguimento ai vertici della classifica. Che cosa dunque potremo aspettarci stamane da Lecce Primavera Primavera?

DIRETTA LECCE FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Fiorentina Primavera sarà visibile in chiaro per tutti su Sportitalia al canale numero 61 del telecomando, ma sarà a disposizione pure la diretta streaming video del match, fornita tramite il sito Internet oppure la app ufficiale di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FIORENTINA PRIMAVERA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lecce Fiorentina Primavera. Per i padroni di casa pugliesi si potrebbe disegnare un modulo 4-3-3 con Borbei fra i pali e davanti a lui la difesa a quattro formata da Lemmens, Hasic, Torok e Nizet; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe essere formato da Gonzalez, Vulturar e Macrì, infine nel tridente offensivo i titolari del Lecce potrebbero essere Salomaa, Burnete e Back.

La replica della Fiorentina potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con Rocchetti, Frison, Lucchesi e Kayoda nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Andonov; in mediana ecco la coppia formata da Corradini e Bianco, mentre nel reparto offensivo ci aspettiamo Capasso, Agostinelli e Disteranno sulla linea della trequarti, a sostegno del centravanti Munteanu.



