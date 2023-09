DIRETTA/ Lecce Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 settembre 2023)

DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Partita totalmente inedita, la diretta di Lecce Monza Primavera scriverà quindi una piccola pagina di storia fra qualche minuto. Come ci arrivano le due formazioni? Il Lecce Primavera campione d’Italia della categoria ha iniziato soffrendo il nuovo campionato, perché ha raccolto solamente 2 punti in quattro giornate, evidentemente con due pareggi e altrettante sconfitte, tra l’altro con punteggi molto netti, tanto che la differenza reti è un pessimo -7 a causa di appena tre gol segnati a fronte dei dieci già incassati.

Il Monza Primavera è invece una neopromossa, di conseguenza possiamo considerare positivi i 5 punti in classifica, frutto per i brianzoli di una vittoria, due pareggi e una sconfitta finora, con nove gol segnati e dieci invece incassati, per cui la differenza reti è negativa solo di un soffio (-1). Adesso però la storia ha importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Lecce Monza Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE MONZA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Monza Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Lecce Monza Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

BRIANZOLI IN CERCA DI CONFERME

La diretta Lecce Monza Primavera, in programma sabato 30 settembre alle ore 11:00 allo stadio “Comunale” di San Pietro in Lama, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Sfida tutta da seguire visto che i salentini campioni d’Italia non sono partiti col piede giusto (solo due punti a referto) e avranno tanta voglia di rifarsi. Ma, di fronte, ci saranno i brianzoli che finora hanno ottenuto cinque punti e nell’ultimo turno sono riusciti a fermare sul pareggio il Genoa.

LECCE MONZA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Monza Primavera, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 11:00 allo stadio “Comunale” di San Pietro in Lama. Tra i padroni di casa mister Federico Coppitelli si affiderà a Lampinen tra i pali con Jhonson e Kodor nel reparto offensivo. Per i brianzoli allenati da mister Lupi, invece, saranno Brugarello e Giubrone i riferimenti offensivi. In porta conferma per Mazza, preferito ancora a Negri.

LECCE MONZA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Monza Primavera danno per favorita la squadra salentina con il segno 1 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 2.85 mentre il pareggio si gioca a 3.25.











