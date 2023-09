DIRETTA/ Monza Genoa Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (22 settembre 2023)

DIRETTA MONZA GENOA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Monza Genoa Primavera: negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo che questa partita ha ben scarsi riferimenti in termini di precedenti ufficiali, però nello scorso campionato Monza e Genoa si erano affrontati nella Primavera 2, dalla quale furono infine entrambi promossi. Il bilancio in realtà è totalmente a favore del Genoa, che vinse per 1-0 la partita d’andata in casa sabato 10 dicembre 2022 con il gol vittoria di Calvani al 55’ minuto e poi concesse il bis vincendo anche al ritorno.

In Lombardia si giocò sabato 22 aprile scorso e il Genoa espugnò per 0-2 il campo del Monza con i gol di Accornero già al terzo minuto di gioco e poi di Fini per il definitivo raddoppio al 45’ minuto. Adesso però non più tempo di riferimenti al passato, per quanto vicino e quindi significativo ancora per il presente: la parola deve passare al campo, via alla diretta di Monza Genoa Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che pure in questo campionato è la casa della Primavera. È possibile di conseguenza seguire anche la diretta di Monza Genoa Primavera in streaming video attraverso il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

LA PRESENTAZIONE

Monza Genoa Primavera, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, venerdì 22 settembre 2023, sarà il primo dei due anticipi che apriranno già nelle prossime ore il programma della quarta giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024. Il torneo sta entrando nel vivo, possiamo trarre qualche indicazione dalle tre partite precedenti e allora ecco che la classifica parla di inizi speculari per lombardi e liguri, infatti si arriva alla diretta di Monza Genoa Primavera con 4 punti a testa, frutto evidentemente di una vittoria, un pareggio e una sconfitta per parte.

Questo bilancio può essere considerato positivo, a maggior ragione tenendo presente che parliamo di due neopromosse dalla Primavera 2. Entrambe hanno perso al debutto e poi hanno infilato due risultati utili consecutivi; in particolare, settimana scorsa il Monza ha pareggiato per 2-2 contro il Torino, ma ha brillato soprattutto il Genoa, che infatti ha vinto con un fantastico 3-0 contro il Verona. Ecco allora che oggi entrambe le formazioni sono a caccia di una conferma che le portierebbe in posizioni di classifica ancora più piacevoli: che cosa succederà nella diretta di Monza Genoa Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI MONZA GENOA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Monza Genoa Primavera. Per i padroni di casa brianzoli di mister Alessandro Lupi indichiamo un modulo 4-3-1-2 con questi possibili undici titolari: Mazza in porta; davanti a lui, i quattro difensori Zoppi, Cagia, Brugarello e Ravelli; a centrocampo invece potrebbero agire dal primo minuto Giubrone, Colombo e Dell’Acqua; infine, ecco il trequartista Ferraris alle spalle degli attaccanti Antunovic e Fernandes per completare il Monza.

La risposta del Genoa Primavera allenato da mister Alessandro Agostini potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, nel quale indichiamo i seguenti undici possibili titolari: in porta Consiglio; davanti a lui la difesa a quattro con Scaravilli, Pittino, Issa Algueche e Meconi; a centrocampo per i rossoblù ecco invece il trio formato da Arboscello, Palella e Papadopoulos; infine,Fini, Bornosuzov e Romano dovrebbero comporre il tridente d’attacco del Genoa Primavera.

