DIRETTA/ Lecce Monza video streaming tv: nei precedenti dominano i pareggi! (Serie A, 27 aprile 2024)

DIRETTA LECCE MONZA: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Lecce Monza e uno sguardo ai testa a testa è ciò che ci vuole per entrare meglio in clima partita. Fin qui ci sono stati 31 precedenti dal 1976 con 9 vittorie pugliesi, 7 dei lombardi e 15 pareggi, nettamente l’esito più comune.

A proposito della X, l’ultimo scontro diretto è finito proprio in parità: 1-1 all’U-Power Stadium con le reti di Krstovic su rigore al 3′ e Colpani al 24esimo sempre del primo tempo. La vittoria più recente dei giallorossi è datata maggio 2023 con il gol decisivo di Colombo all’undicesimo minuto di recupero della ripresa, quel famoso rigore che valse aritmeticamente la salvezza al Lecce. Per quanto riguarda il Monza, la vittoria contro i salentini manca dal 2021 quando a decidere il match era stato Barberis su calcio di punizione. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Milan Monza Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo per il derby! (27 aprile 2024)

LECCE MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete assistere alla diretta Lecce Monza dovrete essere per forza abbonati a Dazn. Infatti, la sfida non è tra le tre scelte in visione comune con Sky.

Invece, se il problema è che a casa non potete vedere il match, allora dovete affidarvi anche in questo caso a Dazn ma questa volta attraverso l’applicazione o sito web.

Diretta/ Lecce Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): i salentini vedono la salvezza! (22 aprile 2024)

GIALLOROSSI IN FORMA

Sta per cominciare la diretta Lecce Monza, una sfida tra due squadre che sono ad un passo dalla salvezza. Infatti, sabato 27 marzo alle ore 15:00, i biancorossi potrebbero ipotecare la permanenza in Serie A attraverso un semplice pareggio. Il Lecce invece ha bisogno di qualche punto in più sebbene lo stesso Gotti, tecnico dei pugliesi, ha parlato di salvezza virtuale.

I brianzoli sono reduci dal ko con l’Atalanta, in un match dove il pari è stato solo accarezzato con il palo sul finale di Maldini. Il Lecce invece sta collezionando grandi risultati con le competitor: 1-0 all’Empoli in casa e 3-0 in trasferta contro il Sassuolo, esiti che hanno dato una grossa spinta alla salvezza dei giallorossi.

DIRETTA/ Monza Atalanta (risultato finale 1-2): accorcia Maldini! (Serie A, 21 aprile 2024)

LECCE MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci sul campo per vedere le probabili formazioni di Lecce Monza. I giallorossi scenderanno sul rettangolo verde col modulo 4-4-2. In porta Falcone, difesa a quattro composta da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. A centrocampo Blin e Rafia con Oudin e Dorgu disposti larghi. Tandem offensivo Krstovic e Piccoli.

Il Monza continua a dar fiducia all’ormai 3-4-2-1 di Palladino. Tra i pali Di Gregorio, pacchetto arretrato formato da Izzo, Mari e Carboni. Agiranno esterni Birindelli e Zerbin mentre Gagliardini e Pessina restano in mediana. Colpani, assieme a Dany Mota, supportano Djuric

LECCE MONZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Infine, un’occhiata alle quote per le scommesse di Lecce Monza. La vittoria dei pugliesi è offerta a 2 contro quella dei brianzoli a 4. Il pareggio sta a 3.25.

Entrambe le squadre a segno è offerto a 1.85 con l’1.80 del No Gol. Infine, l’Over 2.5 è 2.20, più alto se paragonato all’Under a 1.67.











© RIPRODUZIONE RISERVATA