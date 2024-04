DIRETTA/ Monza Atalanta video streaming tv: un derby con appena 8 precedenti (Serie A, 21 aprile 2024)

DIRETTA MONZA ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta di Monza Atalanta fa parte della batteria di match di questo turno di serie A. Le due formazioni, entrambe lombarde, non hanno molti precedenti da evidenziare: solamente 8. La prima sfida è quella giocata il 23 gennaio 1999. Successo per i bergamaschi con il risultato finale di 1-2. Gara di ritorno che ha confermato la supremazia della squadra nerazzurra che riuscì ad imporsi ancora una volta con il risultato di 2-0. Monza che nella stagione successiva trovò anche la prima vittoria contro i bergamaschi con il risultato di 1-0.

DIRETTA/ Monza Lazio Primavera (risultato finale 1-1): pareggia D'Agostini in extremis! (21 aprile 2024)

Nuovo successo Atalanta nel 2000 prima di lasciare spazio a 10 anni senza match. Tornate in campo nel 2011 in un’amichevole si sono accontentate di un pari nel mese di agosto. Nel 2022 con la promozione in serie A del Monza, due squadre sono tornate ad affrontarsi all’interno di una manifestazione sportiva. L’andamento al momento sorride totalmente l’Atalanta con tre vittorie su tre contro il Monza. La più importante è quella del 4 giugno 2023 con la tripletta mozzafiato dell’olandese Koopmeiners. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Atalanta Juventus Primavera (risultato finale 0-1): il gol di Anghelé è decisivo! (20 aprile 2024)

DIRETTA MONZA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molti modi per seguire la diretta di Monza Atalanta, infatti la Serie A è una esclusiva della piattaforma di streaming online di Dazn, che infatti l’abbonamento a questa piattaforma è l’unico modo per seguire il match. In alternativa la si può commentare insieme su questa pagina.

MONZA ATALANTA: DERBY CON OBIETTIVI DIVERSI!

La domenica sera si anima con questa diretta di Monza Atalanta, incontro valido per la 33esima giornata di Serie A che andrà di scena oggi 21 aprile alle ore 20,45. I brianzoli arrivano a questo match dopo un pareggio per 0-0 contro una delle big come il Bologna. Attualmente si trovano all’undicesimo posto in classifica e cercano di migliorare il proprio rendimento per scalare la graduatoria.

Atalanta in semifinale se/ La Dea continua in Europa League (oggi 18 aprile 2024)

Dall’altra parte del campo invece, l’Atalanta è al quinto posto ma ha dovuto perdere punti nel pareggio contro il Verona, squadra che lotta per non retrocedere. La Dea cerca di mantenere la propria posizione in zona europea, ma dovrà affrontare una sfida impegnativa contro un Monza determinato a ottenere un risultato positivo.

DIRETTA MONZA ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Monza Atalanta alle probabili formazioni del match: Palladino non potrà fare a meno di Colpani, centrocampista con il vizio del gol che sta contribuendo in modo significativo al successo della squadra e alla sua salvezza più che tranquilla.

Per Gasperini e la Dea, c’è un dubbio a centrocampo tra Pasalic ed Ederson. Vedremo se l’Atalanta opterà per un assetto equilibrato o più orientato all’offensiva, tenendo conto delle qualità di entrambi i giocatori e delle esigenze della partita.

MONZA ATALANTA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo insieme le quote relative alla diretta di Monza Atalanta tramite il bookmaker della Sisal: il sito mette il segno 1 a 4,13 di quota, mentre il pareggio distinto dalla X a 3,60. La vittoria ospite invece a 1,85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA