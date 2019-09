Diretta Lecce Napoli/ Streaming video DAZN: quote, azzurri favoriti (Serie A)

Lecce Napoli, diretta dal signor Piccinini, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la quarta giornata di Serie A 2019-2020. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento col vento in poppa, considerando quanto fatto vedere nelle ultime sfide disputate. Dopo due ko contro Inter e Verona, il Lecce è tornato a riassaporare il sapore della vittoria in Serie A dopo 7 anni, piegando 1-2 a domicilio il Torino. Dopo la vittoria interna contro la Sampdoria in campionato, il Napoli è reduce invece da una grandissima notte europea, in cui grazie a un rigore di Dries Mertens e un gol di Fernando Llorente è riuscito a domare i Campioni d’Europa del Liverpool, battuti 2-0 al San Paolo. Un’impresa a cui servirà dare ora continuità in campionato per ritornare nelle zone alte della classifica, dalle quali il Napoli si era allontanato dopo il rocambolesco ko in casa della Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecce Napoli, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00, si potrà seguire in diretta tv esclusiva solo con un abbonamento Sky, che trasmetterà la partita sul nuovo canale numero 210 del satellite, ovvero DAZN1. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito dazn.it.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE NAPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Lecce Napoli, domenica 22 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sfida valevole per la quarta giornata di Serie A. 4-3-1-2 per il Lecce allenato da Fabio Liverani in campo con: Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula. Risponderà il Napoli allenato da Carlo Ancelotti con un 4-4-2: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Elmas, Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Napoli come favorito per la conquista dei tre punti contro il Lecce. Vittoria casalinga offerta a una quota di 6.30, pareggio quotato 4.50 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 1.50. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 1.55 per l’over 2.5 e di 2.35 per l’under 2.5.



