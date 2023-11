DIRETTA/ Lecce Parma video streaming tv: pugliesi ok nelle ultime sfide (Coppa Italia, oggi 1 novembre 2023)

DIRETTA LECCE PARMA: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Lecce Parma, possiamo descrivere la storia recente di questa partita prendendo in considerazione gli ultimi dieci precedenti, che sono stati disputati dal mese di settembre 2010 in poi, quindi con una discreta costanza. Per la precisione, fra questi incontri ce ne sono stati sei in Serie A, due in Serie B e altrettanti in Coppa Italia: il bilancio complessivo è abbastanza equilibrato, con il Parma in leggero vantaggio grazie a quattro vittorie a fronte di tre successi per il Lecce e altrettanti pareggi.

Gli emiliani tuttavia non vincono dal pirotecnico 3-4 esterno di domenica 2 agosto 2020, successivamente sono arrivati due successi del Lecce e un pareggio nelle ultime tre partite. Ricordiamo in particolare i due precedenti più recenti in Coppa Italia: sabato 17 agosto 2013 il Parma vinse con un perentorio 4-0 casalingo, mentre nel girono di Ferragosto del 2021 fu il Lecce ad espugnare il Tardini per 1-3. Questa volta si giocherà in Puglia: il fattore campo sarà una variabile determinante della partita odierna? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LECCE PARMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Parma sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Lecce Parma sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

SFIDA INTRIGANTE

Lecce Parma, in diretta dallo stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare della città pugliese, avrà il fischio d’inizio alle ore 18.00 di questa sera, mercoledì 1° novembre 2023, per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Siamo davvero incuriositi da questa sfida, perché la diretta di Lecce Parma metterà di fronte i pugliesi che stanno marciando meglio del previsto in Serie A e gli emiliani che invece sono la capolista in fuga in Serie B. Sfida secca, in caso di pareggio al triplice fischio finale serviranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decretare una squadra vincitrice che si qualificherà per gli ottavi.

Il Lecce a dire il vero ha un po’ rallentato nelle ultime settimane e arriva dalla sconfitta casalinga contro il Torino di sabato scorso, allora ecco che la Coppa Italia potrebbe essere l’occasione per cercare il rilancio di una stagione che comunque per i salentini è stata finora più che positiva. Il morale d’altronde è molto alto anche a Parma, dove l’obiettivo della promozione in Serie A sembra decisamente realistico, con 26 punti già in classifica, gli ultimi ottenuti vincendo sabato sul campo dell’Ascoli. Le prospettive sono quelle di un match intrigante, cosa ci dirà la diretta di Lecce Parma questa sera?

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PARMA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Lecce Parma, pur naturalmente tenendo in considerazione il fatto che in Coppa Italia è facile pensare al turnover. Roberto D’Aversa potrebbe schierare i giallorossi salentini secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari: Falcone in porta; i quattro difensori Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; a centrocampo il terzetto composto da Rafia, Ramandani e Gonzalez; infine, nel tridente offensivo del Lecco ecco Almqvist, Krstovic naturalmente come centravanti e Banda.

La risposta di mister Fabio Pecchia, allenatore degli ospiti del Parma, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1, nel quale l’undici di riferimento potrebbe essere così composto: Cichizola tra i pali; davanti a lui, la difesa a quattro con Delprato, Osorio, Circati ed Ansaldi; in mediana la coppia formata da Estevez e Bernabè; infine, il reparto offensivo del Parma con Man, Sohm e Benedyczak da destra a sinistra sulla trequarti, a sostegno del centravanti che potrebbe essere Bonny.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Lecce Parma secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,73, mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 4,75 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere il Parma.











