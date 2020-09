Diretta Lecce Pordenone/ Streaming video Dazn: pugliesi favoriti (Serie B)

DIRETTA LECCE PORDENONE: SCONTRO TRA LE PER LA SERIE A

Lecce Pordenone, in diretta dallo stadio Via del Mare alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 settembre, è una delle partite in programma per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021. Logicamente dunque è grande l’attesa anche attorno alla diretta di Lecce Pordenone, match tra due delle formazioni più attese del campionato cadetto. Il Lecce infatti arriva dalla Serie A e ha lottato fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione, di conseguenza il nuovo allenatore Eugenio Corini (uno che in Serie B ha già vinto) è chiamato a guidare il Lecce a una stagione da protagonistas, con l’obiettivo di una immediata risalita nella massima categoria. Il Pordenone invece ha confermato Attilio Tesser, che ha guidato i friulani a una meravigliosa cavalcata nello scorso campionato di Serie B, terminata solo ai playoff in modo anche piuttosto beffardo: ora il Pordenone non potrà più contare sull’effetto sorpresa, ma punta a consolidarsi come una bella realtà del campionato di Serie B.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA LECCE PORDENONE

Secondo una modalità ormai consolidata, Lecce Pordenone sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE PORDENONE

Passando ora alle probabili formazioni di Lecce Pordenone, dobbiamo tenere conto che il calciomercato è ancora aperto e che si tratta del primo impegno ufficiale della nuova stagione, nemmeno preceduto dalla Coppa Italia come di solito succedeva per le compagini di Serie B. Le indicazioni dunque scarseggiano, ma per il Lecce proviamo comunque a ipotizzare un modulo 4-3-2-1, dunque un “albero di Natale” per Eugenio Corini che potrebbe schierare Gabriel in porta; difesa a quattro con Benzar, Meccariello, Lucioni e Calderoni da destra a sinistra; un terzetto di centrocampo con Henderson, Petriccione e Majer titolari; sulla trequarti Falco e Mancosu in appoggio al centravanti Coda. Dall’altra parte, il confermato Attilio Tesser dovrebbe schierare il suo Pordenone secondo il modulo 4-3-1-2: in porta Bindi; davanti a lui la retroguardia a quattro con Semenzato, Camporese, Barison e Falasco; a centrocampo Gavazzi, Calò e Misuraca; Tremolada trequartista in supporto alla coppia d’attaccanti formata da Diaw e Ciurria.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Lecce Pordenone, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai i padroni di casa saranno nettamente favoriti. Il segno 1 infatti è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,25 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà creduto nel colpaccio del Pordenone.



