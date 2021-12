Diretta Lecce Reggina/ Streaming video tv: salentini in grande forma (Serie B)

DIRETTA LECCE REGGINA: I SALENTINI CONTINUANO LA CORSA PER LA PROMOZIONE

Lecce Reggina, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 16:15 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà valevole per la 16^ giornata di andata del campionato di Serie B. Dopo due pareggi consecutivi, il Lecce è tornato alla vittoria nello scorso turno, imponendosi con il risultato di 1-3 in casa della Spal. Tre punti che hanno permesso alla squadra di Marco Baroni di riprendere la corsa verso la promozione in Serie A. I salentini sono collocati in terza posizione con 28 punti, uno in meno del Pisa e a due lunghezze di distanza dalla capolista Brescia.

La Reggina sta vivendo un periodo piuttosto difficile. La sconfitta per 1-2 subita nell’ultima giornata in casa contro l’Ascoli, è la terza consecutiva. A causa di quest’ultimo risultato, la squadra allenata da Alfredo Aglietti esce dalla zona playoff, la quale però dista solo un punto. Gli amaranto erano stati fino a poche settimane fa, una delle squadre rivelazione del campionato, ma le quattro battute d’arresto nelle ultime otto uscite, hanno rallentato il cammino della formazione calabrese. L’ultimo precedente tra le due compagini, risale allo scorso campionato di Serie B. In quell’occasione, la gara del Via del Mare si concluse con un pareggio, 2-2.

LECCE REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Lecce Reggina di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE REGGINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare Lecce Reggina del campionato di Serie B. L’allenatore dei salentini, Marco Baroni dovrebbe scegliere per il suo Lecce il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare dei giallorossi per la sfida contro la Reggina: Gabriel; Gallo, Dermaku, Lucioni, Gendrey; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Di Mariano, Olivieri, Strefezza.

Alfredo Aglietti dovrebbe rispondere, disponendo la sua Reggina con il consueto schieramento, il 4-4-2. Ecco i probabili undici titolari che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto allo stadio Via del Mare di Lecce: Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Laribi, Cortinovis; Rivas, Montalto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Lecce Reggina di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i giallorossi, infatti la vittoria del Lecce, abbinata al segno 1 viene presentata con una quota di 1.70. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, infatti il segno X è quotato 3.65. Sembra invece difficile il successo esterno della Reggina, che abbinato al segno 2 viene proposto a 5.00.



